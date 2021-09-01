İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2021 Çarşamba / 24 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2917
  • EURO
    9,8084
  • ALTIN
    483.423
  • BIST100
    1473.87
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadınla ilgili mide bulandıran ima
Politika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadınla ilgili mide bulandıran ima

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir skandala daha imza attı. Özcan'ın bir Youtube kanalına verdiği röportajda, çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediğini aktardığı anısında mide bulandıran bir imada bulundu.

1 Eylül 2021 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:00
ABONE OL

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine çirkin bir haberle gündemde.

Tanju Özcan, katıldığı Youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.

Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim olmuyor. Bana yardımcı olur musunuz? dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek bir skandala imza attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.