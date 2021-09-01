Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen kadınla ilgili mide bulandıran ima

1 Eylül 2021 Çarşamba 15:00 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:00

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine çirkin bir haberle gündemde.

Tanju Özcan, katıldığı Youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.

Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim olmuyor. Bana yardımcı olur musunuz? dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." diyerek bir skandala imza attı.