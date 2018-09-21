Bölücü terörde üst düzey çöküş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile güvenlik güçlerinin kararlılığı Türkiye’ye rahat bir nefes aldırdı. Barış ve huzur ortamına kast eden vatan hainlerine yurt içi dar edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurt dışı operasyonları FETÖ başta olmak üzere tüm terör gruplarına gözdağı verdi. Sıranın kendilerine geldiğini bilen kanlı örgüt yöneticilerini korku sardı.

11’İ KIRMIZI LİSTEDE

Güvenlik güçleri, Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Teröristleri takibe alan güvenlik güçleri, örgüte yönelik başarılı operasyonlara imza attı.

Operasyonlarda teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde “üst düzey” sorumlusunu etkisiz hale getirdi. 1 Ocak-19 Eylül tarihlerinde terör örgütünün sözde ‘yönetici kadrosu’na ağır darbe indirildi. Bu süreçte 66’sı İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde yer alan 91 sözde “üst düzey” terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 11’inin kırmızı, 6’sının mavi, 5’inin yeşil, 6’sının turuncu ve 38’inin de gri kategoride arandığı belirlendi.

7,1 MİLYON TL ÖDÜL

TSK, 1-19 Eylül tarihlerinde “kırmızı” kategorideki “Bager Andok” kod adlı Fatih Özden, “yeşil” kategorideki “Haki” kod adlı Deniz Yüksel, “turuncu” kategorideki kod adlı Murat Akdoğan, “gri” kategorideki “Baran Dersim” kod adlı İrfan Gerçek, “Şervan Çevlik” kod adlı Fırat Dağdelen, “Leheng Dersim/Adil” kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Nurettin Canan, Sabri Kartal ile sözde örgüt yöneticisi “Mazlum Pling” kod adlı Abdülhamit Özbahçeci’yi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin başına konulan ödüllerin toplamı ise 7,1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.