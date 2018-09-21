Bölücü terörde üst düzey çöküş
Yılbaşından bu yana PKK/KCK’nın 91 sözde “üst düzey” sorumlusu etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi. Üzerine çizik atılan listelerden 11’i kırmızı, 6’sı mavi, 5’i yeşil, 6’sı turuncu ve 38’i de gri kategoriden.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile güvenlik güçlerinin kararlılığı Türkiye’ye rahat bir nefes aldırdı. Barış ve huzur ortamına kast eden vatan hainlerine yurt içi dar edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurt dışı operasyonları FETÖ başta olmak üzere tüm terör gruplarına gözdağı verdi. Sıranın kendilerine geldiğini bilen kanlı örgüt yöneticilerini korku sardı.
11’İ KIRMIZI LİSTEDE
Güvenlik güçleri, Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesinde PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Teröristleri takibe alan güvenlik güçleri, örgüte yönelik başarılı operasyonlara imza attı.
Operasyonlarda teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün birçok sözde “üst düzey” sorumlusunu etkisiz hale getirdi. 1 Ocak-19 Eylül tarihlerinde terör örgütünün sözde ‘yönetici kadrosu’na ağır darbe indirildi. Bu süreçte 66’sı İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi’nde yer alan 91 sözde “üst düzey” terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 11’inin kırmızı, 6’sının mavi, 5’inin yeşil, 6’sının turuncu ve 38’inin de gri kategoride arandığı belirlendi.
7,1 MİLYON TL ÖDÜL
TSK, 1-19 Eylül tarihlerinde “kırmızı” kategorideki “Bager Andok” kod adlı Fatih Özden, “yeşil” kategorideki “Haki” kod adlı Deniz Yüksel, “turuncu” kategorideki kod adlı Murat Akdoğan, “gri” kategorideki “Baran Dersim” kod adlı İrfan Gerçek, “Şervan Çevlik” kod adlı Fırat Dağdelen, “Leheng Dersim/Adil” kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Nurettin Canan, Sabri Kartal ile sözde örgüt yöneticisi “Mazlum Pling” kod adlı Abdülhamit Özbahçeci’yi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin başına konulan ödüllerin toplamı ise 7,1 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
100 kilo EYP bulundu, kana bulayacaklardı
Van’ın Bahçesaray İlçesi Altındere Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları tarafından araziye gizlenmiş ve kullanıma hazır, yaklaşık 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edildi. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Onlarca kilo patlayıcı ile şehirleri kana bulamak isteyen teröristler amacına ulaşamadı.
TERÖRE HDP PERDESİ
Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde teröristlerin yaktıkları ağaçları güvenlik güçlerinin yaktığını öne süren HDP operasyonlara engel olmak için çaba harcıyor. Cudi Dağı’nda tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubuna karşı operasyonlar devam ederken, İHA’ların tespitini zorlaştırıp kaçacak delik arayan teröristlere gereken destek de gecikmedi. HDP ormanlık alandaki yangınları güvenlik güçlerinin çıkardığını iddia etti. Özellikle arananlar listesinde büyük kayıplar veren PKK, son çareyi ağaçları yakarak kaçmakta buldu. Algı operasyonlarında profesyonelleşen HDP, aynı senaryoyu Tunceli içinde denense de 10 teröristin öldürülmesine engel olamamıştı.
Jetler Metina’da 3 haini öldürdü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde saldırı hazırlığı içindeki silahlı PKK’lılar için hava operasyonu düzenledi. TSK’dan yapılan yazılı açıklamada “Irak kuzeyi Metina bölgesine icra edilen hava harekatı neticesinde ilk belirlemelere göre üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
PKK’nın şemsiye kamuflajına darbe
Mersin’de bir firmaya ait depoya düzenlenen operasyonda, PKK’lı teröristlerin arazide insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenmeyi engellemek için kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye bulundu. Şemsiyelerin Çin’den ithal edildiğini öğrenildi. Firma yetkilileri hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan soruşturma başlatıldı.
Yaylaları dar ettik, teröristler aç kaldı.
Karadeniz kırsalında terör örgütü PKK’nın hizmetçisi yasadışı sol örgütler bölgedeki operasyonların sürmesinden dolayı yardım isteyen teröristlere destek sağlayamadığı bu yüzden PKK’lıların hedefinde boşalan yayla evleri olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri yayla evlerinde vatandaşları ziyaret ederek, örgüt mensupları tarafından alınabilecek yaşam malzemelerini evlerde bırakmamalarını istedi. Devlet uyarısı vatandaşın sağduyusuna dönüşünce hainler aç kaldı.
Ermenistan PKK’ya kucak açtı
Kuzey Irak üzerinden Karadeniz’e sızma girişimi yaparken öldürülen PKK’lı teröristler sonrası başarısız olan PKK’nın yeni planı deşifre oldu. Örgütün, Ermenistan’daki kamplarda bulunan teröristleri özellikle yasadışı sol terör örgütlerinin yoğun olarak yapılandığı Ağrı, Bingöl, Tunceli ve Tokat üzerinden Türkiye’ye sızdırarak Karadeniz dağlarına sokmaya çalıştığı ortaya çıktı.
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