Bora vurdu Yunan medyası flaş geçti
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ilk milli uzun menzilli karadan karaya taktik füzesi Bora’nın test atışı görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
Bora, 280 kilometre uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu. Milli Füze Bora hedefi 280 kilometreden vurdu.
‘FIRLAT’ VE ‘UZAKLAŞ’
Demir’in paylaştığı hedefi bir metre sapma payıyla vurmayı başaran Bora, Yunan televizyonlarında canlı yayında verildi. ROKETSAN tarafından geliştirilen Kaan (Bora) füzesi, 610 mm çaplı. sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde ‘fırlat’ ve ‘uzaklaş’ taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor. Ordu etki sahası içerisinde, yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.