Borç yapılandırmasında tarih belli oldu! Elitaş: Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık, ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık, ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık.