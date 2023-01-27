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Politika

Borç yapılandırmasında tarih belli oldu! Elitaş: Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık, ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık.

27 Ocak 2023 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Borç yapılandırmasında tarih belli oldu! Elitaş: Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık, ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık.

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