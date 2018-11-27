Boş salonda ‘İstanbul’u alacağız’ dediler
Yerel seçimlerde İstanbul’u partisine kazandıracağını hayal eden Canan Kaftancıoğlu, küçük salonları bile doldurmakta güçlük çekti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler için İstanbul’da ön seçim yapmama kararı protestoyu da beraberinde getirdi. Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Genç Aday Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda koltuklar boş kaldı. Salonun ancak beşte biri doldu. CHP’li gençlerin ilgi göstermediği salonun boş olduğu görülünce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kürsüye çıkarak CHP’li gençleri azarladı. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, gençlere hitaben “Daha salonun yüzde yirmisini dolduramıyorsunuz, listelerin yüzde yirmisini nasıl dolduracaksınız?” diye seslendi.
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