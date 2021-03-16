Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik TBMM'de

AA 16 Mart 2021 Salı 16:45 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 16:45

Şentop, TBMM Tören Salonu'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyeleri Zeljko Komsiç ve Şefik Caferoviç ile bir araya geldi.

Şentop, görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'ya uzanan aile kökleri dolayısıyla Bosna Hersek'e ve bütün bölgeye özel bir ilgi, yakınlık ve muhabbet beslediğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi heyetinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştığı memnuniyet verici seviyeyi gösteren özel bir ziyaret gerçekleştirdiğini dile getiren Şentop, "Bizler, aramızdaki tarihi, kültürel ve insani bağlarla birçok farklı alanda yakın iş birliği içerisinde olmamız gerektiği kanaatini taşıyor ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için karşılıklı gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

- "Bosna Hersek'te kalkınmayı ve istikrarı destekliyoruz"

Şentop, Türkiye'nin, Bosna Hersek'te ekonomik kalkınmayı, sosyal entegrasyonu, siyasi uzlaşmayı, istikrarı ve pozitif gündemi desteklediğini belirtti.

Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını şartlarına rağmen 15 Kasım 2020'de yerel seçimlerin ve 12 yıl aradan sonra, 20 Aralık 2020'de Mostar seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Şentop, "Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı olarak, Bosna-Hersek halkının iradesinin sandık yoluyla temsilini sağlayan seçimlerin, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen sorunsuz gerçekleştirilmesinden memnuniyet duydum. Sonuçların Bosna Hersek halkı için hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

Bosna Hersek'in Avrupa-Atlantik kurumlarıyla iş birliği süreci ve bu çerçevede yürüttüğü reform gündemini de yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini söyleyen Şentop, TBMM olarak, ihtiyaç olması halinde bu alanda tecrübe paylaşımı gibi konularda Bosna Hersek'e destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

- "Parlamentolarımız arasında sağlam bir gönül bağı var"

Şentop, parlamentolar arasındaki yakın temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil ettiğine işaret etti.

TBMM Başkanı olarak Bosna Hersek'i son kez Mayıs 2019'da ziyaret ettiğini hatırlatan Şentop, şöyle konuştu:

"Mart 2020'de de Bosna Hersek Parlamentosunun her iki kanadının o dönemki başkanları Dragan Çoviç (Halklar Meclisi) ile Denis Zvizdiç'i (Temsilciler Meclisi) resmi ziyaret için Ankara'da misafir edecektim. Ziyarete günler kala maalesef koronavirüs salgını nedeniyle bu ziyareti ertelemek zorunda kaldık. Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi başkanlarını en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. Parlamenterlerimiz, çok taraflı platformlarda da yakın iş birliği sergilemekte, ülkelerimizin dış politika hedefleri çerçevesinde birçok meselede uyumlu hareket etmektedirler."

TBMM olarak, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) dönem başkanlığını yürüttüklerine dikkati çeken Şentop, dönem başkanlığı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere Bosna Hersek'in katkıları için teşekkür etti.

Haziran ayında Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulunu Türkiye'de gerçekleştireceklerini bildiren Şentop, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Halklar Meclisi ve Temsilciler Meclisi heyetlerini de ülkemizde misafir etmek isteriz. Meclisimizde Bosna Hersek Dostluk Grubu en çok üyeye sahip gruplardan biridir. Bosna Hersek Parlamentosunda dostluk grubu uygulaması mevcut olmasa da parlamentolarımız arasında sağlam bir gönül bağı olduğu kanaatindeyim. Parlamentolarımız arasındaki mevcut iş birliğimizin önümüzdeki dönemde, karşılıklı temasların artırılması suretiyle daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum."

- Bosna Hersek ile kültürel ve ticari ilişkiler

Şentop, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkilerin de mükemmel düzeydeki siyasi ilişkilerle uyumlu bir seviyeye çıkarılmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Bu doğrultuda Türkiye ile Bosna Hersek arasında revize Serbest Ticaret Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi ve bu ziyaretiniz çerçevesinde imzalanacak Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşması ile birlikte Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi'nde ilerleme kaydedilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Mustafa Şentop, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilerek 4 Mayıs 2019'da hizmete açılan Foça Alaca Camisi'nin, Bosna Hersek'teki "birlikte yaşama kültürü" bakımından sembolik önem taşıdığını belirtti.

Foça Alaca Camisi'ne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin haberleri üzüntüyle takip ettiklerini de vurgulayan Şentop, gerekli tedbirlerin alındığına ve bu saldırının tekrarlanmayacağına inandıklarını söyledi.

Kültür mirasının güzel eserlerinin korunması ve canlandırılmasının önemini dile getiren Şentop, Vişegrad'da TİKA tarafından restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'nün bunun en kıymetli örneklerinden olduğunu belirtti. Şentop, Banya Luka'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce orijinaline uygun biçimde yeniden yapılacak Saat Kulesi'nin de sembolik değeri olan bir eser olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Şentop, "FETÖ'nün ülkemizde 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği hain darbe girişiminde Bosna Hersek'in göstermiş olduğu kararlı ve samimi dayanışma için müteşekkiriz. Eğitim alanında yuvalanarak kendisini gizlemeye çalışan eli kanlı FETÖ şebekesine karşı alacağınız tedbirlerle ülkelerimiz açısından çok ciddi bir güvenlik sorununun çözümüne katkıda bulunmuş olacaksınız. FETÖ ile mücadelemize verdiğiniz desteği sürdürmenizi, adli makamlarımızca iletilen talepler doğrultusunda yakın iş birliğinizi beklediğimizi vurgulamak isterim." değerlendirmelerinde bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki derin ve köklü ilişkilere işaret eden Dodik, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in çok zor zamanlarında yanında olduğunu belirtti.

Dodik, ilişkileri her alanda daha da ileri taşıma konusunda kararlı olduklarını kaydetti.