Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Ankara'da

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodik'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Dodik'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Dodik, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç ile de tokalaştı.

Erdoğan ve Dodik daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Merdivenlerde Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları önünde gazetecilere tokalaşarak poz veren Erdoğan, Dodik ve Caferoviç baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.