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Politika

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Türkiye tereddütsüz toprak bütünlüğümüze destek veriyor

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'nin ülkesinin toprak bütünlüğüne ve istikrarına destek verdiğini söyledi.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Bosnalı mevkidaşı Turkovic ile ülkenin başkenti Saraybosna'da görüştü. Çavuşoğlu ve Turkovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek'e ziyaretlerinden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür eden Turkovic, dışişleri bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmaların, iki ülke arasında var olan "sağlam ve iyi ilişkilerin" daha da iyi yöne doğru ilerlediğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Turkovic, "Çavuşoğlu'nun ziyareti, ülkemiz için önemli bir anda gerçekleşmektedir. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerimizin devamlılığının göstergesidir ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır." diye konuştu.

İkili görüşmede bölgesel ve güncel konular üzerine de konuştuklarını kaydeden Turkovic, Bosna Hersek'in uluslararası camiada dost ülkelerden beklentisinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği yolunda desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Turkovic, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, tereddütsüz olarak, Bosna Hersek vatandaşlarının çoğunluğunun da istediği yönde, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve istikrarına destek vermektedir. Bu tutum, günlük gelişmiş olan politikaya ya da jeopolitik çerçeveye dayalı değil, ancak stratejik ve dostane bir ilişkidir. Bu, Bosna Hersek ve vatandaşlarına gösterilen saygının bir parçasıdır."

Türkiye'nin, ülkesinin NATO adaylık sürecindeki en büyük destekçilerinden olduğunu vurgulayan Turkovic, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin birçok yönden zengin olduğunu ve başta ekonomik kalkınma alanı olmak üzere birçok projenin bulunduğunu kaydetti.

Turkovic, "Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti ve halkına Bosna Hersek'e yönelik yaptıkları ve hala yapmakta oldukları yardımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Özellikle TİKA'nın destekleri ile ülkemizde yaklaşık 900 proje gerçekleşmiştir. Bunun dışında Bosna Hersek'te var olan diğer Türk kurumlarının da destekleri için teşekkür ediyoruz. Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde yapılan yardımları da unutmayacağız." dedi.

Türkiye'nin bölgede "büyük ve önemli" bir role sahip olduğuna dikkati çeken Turkovic, ülkesinin bölgesel iş birliği alanında ilişkileri güçlendirmek ve daha ileriye taşımak istediğini söyledi.

Turkovic, "Bosna Hersek'in istikrarı ve kalkınması, tüm bölgenin istikrarı için kilit önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

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