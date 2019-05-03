Bosna’dan et ithalatı başlıyor

Başkan Erdoğan Külliye’de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey Üyesi Şefik Caferoviç görüştü. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Erdoğan, şunları söyledi:

HUZUR VE BARIŞ: Uluslararası kamuoyu Bosna Hersekli dostlarımızın ortak bir mutabakat etrafında birleşerek karşılıklı suçlamalara girmeden evvel emirde hükümetlerini kurmalarını beklemektedir. Bu şekilde kaybedilen zamanın telafi edilmesini, bir an önce reform gündemine odaklanılmasını temenni ediyoruz. Bu yöndeki çabalar Bosna Hersek’in Türkiye’nin büyük destek verdiği NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolundaki gayretlerine ivme kazandıracaktır. Bosna Hersek’in huzur ve istikrarı yalnızca Balkanların değil, tüm Avrupa’nın barışı, istikrarı ve güvenliği bakımından önemlidir.

EKONOMİK KALKINMA: Türkiye’nin, Bosna Hersek’in istikrarı ve vatandaşlarının müreffeh geleceği için gösterdiği çabaları kararlılıkla sürdüreceğini teyit ettik. Bosna Hersek’teki ekonomik kalkınmanın, toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük.İmzaladığımız güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır.

TÜRKAKIM: Enerji, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında atılabilecek adımlar da gündemin üst sıralarındaydı Özellikle Türk Akımı Projesi’nin Bosna Hersek’e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Özel sektörü Bosna Hersek’le ticaret ve yatırım yapmaları için teşvik etmeye devam ediyoruz. Kültürel ve beşeri alanlardaki bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyoruz.

DESTEK SÜRECEK: Bosna Hersek’in gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar var. Bu doğrultuda Bosna Hersek’in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimizmiş gibi çözmeye gayret gösteriyoruz. Bunun için Bosna Hersek’e her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.

TALİMAT VERDİM: Bosna Hersek’ten et ithalatı noktasında da arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bu akşam aynı zamanda Gıda Tarım Bakanımızla da bunları görüşmek suretiyle bölgeden ülkemize, devletten devlete et ithalatı konusunda atmamız gereken adımları da atacağız.

GÖRKEMLİ KARŞILAMA