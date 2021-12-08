AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:57 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:17

Bodnar, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Ekonomik İş Forumu'nda, Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayalı yaklaşık 2 ay olduğunu anımsattı.

- "YILLIK TİCARET HACMİMİZ YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR"

Ukrayna-Türkiye arasındaki ilişkilerde tarihi sayfa açıldığını dile getiren Bodnar, şöyle konuştu:

"Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte güven ve dostluğa dayalı çok güzel bir ilişki söz konusu. Özellikle dostlukları ve bu güçlü istekleri sayesinde iki ülke arasında güçlü bir stratejik ortaklığımız gelişiyor. Ukrayna-Türkiye ticaret hacmi artmaya devam ediyor. Şu an yıllık ticaret hacmimiz yaklaşık 5 milyar dolar ve gelişmeye devam ediyor. Aynı şekilde turizm alanında da ciddi bir turist akışı var. Bir yılda milyonlarca Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret ediyor. Aynı şekilde Türkiye'den Ukrayna'ya giden yüz binlerce turist söz konusu."

- "Akıncı gibi projelerin ikili iş birliğimizin her alanında olması gerekiyor"

Bodnar, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında da güçlü iş birliği olduğuna işaret ederek, "Bu ilişkilerimizde önde gelen alanlar arasında yer almaktadır. Özellikle iki ülkenin savunma sanayisi alanlarını değerlendirecek olursak tamamlayıcı özellikler taşımaktadır. Teknoloji paylaşımı konusunda büyük önem arz etmektedir. Bunun en parlak örneği Ukrayna motorları olan Akıncı'nın üretimidir. Eminim ki Akıncı gibi projelerin ikili iş birliğimizin her alanında olması gerekiyor." dedi.

-"UKRAYNA, CİDDİ BİR REFORM SÜRECİNDEN GEÇİYOR"

Bodnar, Afyonkarahisar ile Ukrayna'daki bölgeler arasında iş birliğinin fahri konsolosluklar yardımlarıyla gerçekleşebileceğini vurguladı.

Temasların ekonomik alanla da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için iş forumunu düzenlediklerine dikkati çeken Bodnar, "Ukrayna'da bir dizi reform düzenlendi. Ukrayna'daki bölgeler ve şehirler ek yetkiler kazanarak özellikle de yabancı yatırımlarla temasların kurulması açısından çok önemli bir güç kazanmaktadır. Bunun yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmasının olması özellikle Türk üreticileri için 3'üncü ülkelere çıkma fırsatı sunuyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Ukrayna'nın yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Poldova şehriyle kardeş şehir olduklarını ifade etti.

Programda, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı ve Ukrayna'nın fahri konsolosu Erkan Güral, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'de birer konuşma yaptı.



Bodnar, termal bir otelde düzenlenen Türkiye- Ukrayna Ekonomik İş Forumu'nun ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi nasıl değerlendirdiği şeklindeki soru üzerine Bodnar, Ukrayna ile Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki çok önemli iki ülke olduğunu söyledi.

- "SADECE DİYALOG VE MÜZAKERE YOLUYLA KALICI BİR ÇÖZÜME KAVUŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ukrayna ve Türkiye'nin güvenliğinin, bölgenin de güvenliğini sağladığını dile getiren Bodnar, şöyle konuştu:

"ABD ve Rusya arasında yapılan müzakereler, özellikle Ukrayna sınırında var olan ve genel olarak bölgeyle ilgili ele alınan konular, bunun da son derece önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Ukrayna'nın bu konuyla alakalı tutumu çok basit ve anlaşılır. Biz barışı destekliyoruz ve mevcut durumu barışçıl yöntemlerle çözmekten yanayız. Özellikle diyalog kurmak, Rusya ile sorunlarımızı çözmek konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifi başta olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatifleri için müteşekkiriz. Sadece diyalog ve müzakere yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşacağımıza inanıyoruz ama aynı şekilde emininiz ki; sadece güçlü devletlerin sözünü dinlerler."

Ukrayna'nın şu anda kendisini savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Rusya saldırmaya geçerse biz kendimizi korumaya devam ederiz. Şu an görünen o ki uluslararası toplumun özellikle ara buluculuk yönündeki teklifleri Rusya'dan destek bulamamakta. Bu da demek oluyor ki Kremlin'in özellikle mevcut sorunları çözme ve Ukrayna topraklarını işgalden kurtarma yönünde herhangi bir siyasi iradesi söz konusu değildir." dedi.

Bodnar, dün ikinci defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği ara buluculuk inisiyatifleri için Türk tarafına teşekkür ederek, "Ukrayna için çok önemli bir inisiyatif, bu da demek oluyor ki bölgede bulunan diğer devletler barışçıl yöntemlerle ve yollarla mevcut sorunu çözmek istiyor. Ukrayna'nın uluslararası sınırlar içinde tanımlanmış toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesi Ukrayna'nın kırmızı çizgisidir. Bize göre bunları siyasi ve diplomatik yollarla, yani müzakere yoluyla çözebiliriz." diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğine ilişkin başka bir soru üzerine Bodnar, şunları kaydetti:

"Bir ay önce İstanbul'da SAHA EXPO Fuarı düzenlendi. Bu fuar kapsamında birkaç anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalara istinaden birkaç motor, Baykar Makina'nın üretmiş olduğu ürünler için satın alınacaktır. Şu anda bilindiği gibi Türk ordusunun envanterine alınmış Akıncı'da Ukrayna motorları var. Birinci anlaşma, Akıncı için birkaç motorun satın alınmasıyla ilgili. İkinci anlaşma ise Akıncı için güçlendirilmiş motorun alınmasıyla ilgili. Üçüncü anlaşma ise Ukrayna'daki savaş uçağı motorunu temel alarak Baykar Makina'nın hayata geçirmek istediği reaktif savaş uçağı projesidir. O yüzden aslında pek çok potansiyelimiz söz konusu. Eminim ki teknoloji, Ukrayna'nın tecrübesi Türkiye için de faydalı olacaktır. Sadece savunma sanayi değil sivil havacılıkta, uzay teknolojilerinde, gemi inşasında ve diğer alanlarda da iş birliğimiz bulunuyor."