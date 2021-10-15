Böylesi görülmedi! Tek tek silip halktan gizlediler

Akşam Gazetesi 15 Ekim 2021 Cuma 08:15 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 08:16

Akşam Gazetesi, dün İBB 2020 Faaliyet Raporu ve İGDAŞ'ın Genel Kurul kararına dayanarak, belediye iştiraki şirketlerin Ekrem İmamoğlu döneminde zarara uğratıldığını, buna karşılık şirketlerin yönetim kurulu üyelerine zam yapıldığını halka açıkladı.

ZAM VAR AMA RAKAM YOK

Ancak, diğer şirketlerin Genel Kurul kararlarında daha fazlası var. 28 şirketin 18'inin 2021 Genel Kurul Tutanakları yayınlanırken, sadece İGDAŞ yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 'huzur hakkı'na yapılan zam görülebildi, 16'sında rakamlar gizlendi.

ÜZERİ KARALANMIŞ, SİLİNMİŞ

İGDAŞ'ta huzur hakkı ödemeleri görülürken, Medya A.Ş., Ağaç A.Ş. Şehir Hatları, Metro İstanbul, İsbak, Bimtaş, İstanbul Enerji, Halk Ekmek, Hamidiye Su, İst Telekom, İsfalt, İstaç, İspark, Kiptaş, İstanbul Ulaşım gibi şirketlerin Genel Kurul tutanaklarında yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin üzerlerinin karalanarak veya kapatılarak yayınlandığı görülüyor.

İBB şirketlerinin çoğunun internet sitelerinde faaliyet raporları ve genel kurul tutanakları yayınlanıyor.

Sitelerin çoğunda "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı ana sayfanın sonunda yer alırken, bir kısmında farklı menülerden ulaşılabiliyor, bazı şirketlerde ise hiç yer almıyor. Ancak bu bilgiler bütün şirketlerde aynı başlık altında yer almıyor, vatandaşların erişimi kısıtlanıyor. Genel Kurul tutanakları ise bazı şirketlerin "Faaliyet Raporu" içinde görülebiliyor. Tutanaklar ve faaliyet raporları, şirketlerin ana menülerinde kolayca görülebilir yerde bulunmuyor.

KİMİNDE TC, KİMİNDE İSİM!

Ayrıca tutanak ve raporlar, bazı şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları gizlenirken, bazı şirketlerde isim ve imzaları da gizlenerek yayınlanıyor. Bu da, belediye şirketlerinin nasıl yönetildiği hakkında fikir veriyor.

Tutanak ve raporlara göre, İBB'nin CHP yönetimine geçtiği Haziran 2018'den sonra bütün şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin neredeyse tamamı istifa etmiş ve yerlerine daha fazla yönetim kurulu üyeliği ihdas edilerek yeni isimler atanmış.

Belediye iştiraki şirketlerin Başkan İmamoğlu döneminde zarara uğratıldığı, buna karşılık şirketlerin yönetim kurulu üyelerine zam yapıldığı ortaya çıkarılmıştı.

DİYARBAKIR'A GİDİYOR AMA PROGRAMDA ANNELER YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Diyarbakır'a gidiyor. Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' adlı sergisine katılacak olan İmamoğlu'nun iş insanlarıyla ve STK'larla bir araya geleceği öğrenildi. Programında evlat nöbeti tutan annelere yer vermeyen İmamoğlu, 2 yıl önce terör bağlantıları nedeniyle yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanların destek ziyaretinde bulunmuştu.