Brunson tehditlerine hiç prim vermedik
AK Parti sözcüsü Çelik, Brunson’ın tahliye edilmesinde ne ABD’nin tehditleri ne de yürütülen ekonomik saldırının etkisi olmadığını belirterek “Başta Başkan Erdoğan olmak üzere, hiçbir makam prim vermedi” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’li papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için yapılan “tüm dayatmalara, tehditlere, haddini aşan tüm ifadelere” başta Başkan Erdoğan olmak üzere, hiçbir makamın prim vermediğini söyledi. Çelik, Adana’da terörden 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu süre gözönüne alınarak tahliye edilen Brunson için ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Pence’in attığı tweet ve mesajları hatırlattı. Çelik şunları söyledi:
TUTUMUMUZ ORTADA
“Orada belli bir saat verilerek, ‘şu gün şu saate kadar bırakılmazsa şu tavırları koyacağız, ilişkilerin arasına bir takım engellerin çıkartılması için çeşitli politikalar üreteceğiz, yaptırımlar ortaya koyacağız’ diye pek çok açıklama yapıldı. İki bakanımıza dönük bir karar aldılar. Tabii bu dayatmalar karşısında, Türkiye’nin herhangi bir şekilde onların verdiği takvimle hareket etmesi söz konusu değildi. Başkanımızın baştan beri tavrına dikkat edildiği zaman, hiçbir şekilde bu dayatmalara prim vermeyen, bu dayatmaları önemsemeyen ve kurumların takvimlerine uyması konusundaki iradelerinin korunması şeklinde bir tutum aldığı ortadadır.”
Brunson’ın ABD’nin baskıları sonucu serbest bırakıldığı iddialarının haksız olduğunu kaydeden Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Bu dayatmalar neticesinde bu karar ortaya çıktı diyenlerin dikkat etmesi gereken şey şudur; Türkiye tehdit edilmeye kalkışıldığında, bunların hiçbirine Cumhurbaşkanı tarafından prim verilmedi. Türkiye bir takım çıkarlar neticesinde bu dayatmalara teslim olmamış, tam tersine milli onur, milli haysiyet ve milli çıkarları temelinde tutumunu sürdürmüştür. Dayatma diyenlerin, bu takvimi gözden geçirmesi gerekir. Eğer dayatmalarla bir karar alınacak olsaydı o sözlerin söylendiği zamanlarda bu yapılırdı. Türkiye’yi Cumhuriyet tarihinde karşı karşıya kalmadığı kadar ağır bir ekonomik saldırı ortaya koydular ve bunu alenen yaptılar.”
ABD İÇ SİYASETİ
ABD yönetiminin Brunson konusundaki tutumunu eleştiren Çelik, “Bunu teolojik bir siyasete dönüştürmeye çalıştıkları,kendi iç politikaları çerçevesinde bunu kullandıkları çok açıktır. Amerikan yönetiminin de şunu anlamış olması gerekir; ne Türkiye’nin Başkan ne Türkiye’nin kurumları ve hükümeti, hiçbir şekilde bu dayatma diliyle muhatap olmaz, bu haddini aşan dile herhangi bir prim vermez” ifadelerini kullandı.
ŞOVA HEMEN BAŞLADILAR
Türkiye’den Almanya’ya giden Brunson’ı burada ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell tarafından karşılandı. Grenell, “Trump sayesinde evde. ABD bayrağını Brunson’a sunarken kendisi bayrağı hemen öptü” dedi.
TÜRKİYE İLE ESKİYE DÖNECEĞİZ
Brunson’ı Oval Ofis’te ağırlayan ABD Başkanı Trump, “Türkiye için de kolay bir durum değildi. Bir çok şey yaşanıyor. Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz” ifadesini kullandı.
YEREL İTTİFAK İÇİN FORMÜL ARANIYOR
AK Partisi Sözcüsü Çelik, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimde de devamı konusunun kendi doğal akışı içerisinde devam ettiğini belirterek şöyle dedi: “Bir aksama yok, sıkıntı yok. Ama Cumhur İttifakı’nın her somut olayda nasıl bir sonuç doğuracağı, nasıl bir sonuca evrileceğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da tabii arayış sürüyor. Yani bu yerel seçimlere dönük olarak bir formül üretilebilir mi, üretilirse nasıl olur bunla ilgili arkadaşların çalışmaları sürüyor.”
CİNAYETSE AĞIR SONUÇLARI OLUR
Çelik, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayını Başkan Erdoğan da dahil herkesin hassasiyetle takip ettiğini söyledi. İki ayaklı bir soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Çelik, “Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir. Olayın açığa çıkması için en yüksek hassasiyeti gözeterek çalışmalar sürdürülüyor. Bu eyleme karışanlar varsa ağır sonuçları olur. Bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz ve açığa çıkaracağız” ifadesini kullandı.
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