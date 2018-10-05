Terör örgütü PKK yandaşlarıyla vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı sevenlerinin yüreklerini yakmaya devam ediyor. Her 6-7 Ekim’de acısı katlanan baba Fikri Börü, sık sık mezarını ziyaret ettiği oğlundan geriye kalan birkaç fotoğrafla avunuyor. Acılı baba, “400 yıl da geçse bu acı taze kalacak” diyor. Sık sık oğlunun mezarına gittiğini söyleyen Fikri Börü, “Aradan 4 yıl geçti ancak 400 yıl da geçse biz yaşadığımız sürece bu acı taze kalacak, unutulmaz. Bu vahşeti kimse unutmaz, vicdan sahibi Müslümanların da bu olayı unutturmaması lazım” diye konuştu. Yasin ve arkadaşlarının iyilik peşindeyken katledildiklerini hatırlatan Börü, şunları söyledi: “Yasin ve arkadaşları kurban eti dağıtırken vahşice katledildi. O vahşetin ardından Yasin’in cesedi öyle bir hale getirilmişti ki tanınmıyordu. Sürekli, bunları yapanlar nasıl bir vicdan sahibidir diye düşünüyorum. Onlar zaten Allah’ın huzurunda hesap verecekler. Vicdan sahibi Müslümanların bu olayı unutturmaması lazım.”

GERİYE FOTOĞRAFI KALDI

Her ekim ayında sanki olayın yeniden gerçekleşmiş gibi olduğunu belirten Börü duygularını şöyle dile getirdi: “Şu an elimizde sadece Yasin’in fotoğrafı kalmış. Ona bakınca da hiç aklımızdan gitmiyor, sanki karşımızdaymış gibi oluyoruz. İki küçük kardeşi var ve Yasin’i hatırlamıyorlar ama fotoğrafına bakınca ‘Yasin ağabey’ diye sesleniyorlar. Yaşasaydı üniversite üçüncü sınıfa gidiyor olacaktı. Hayali doktor ve veya mühendis olmaktı ama nasip olmadı.”

İSİMLERİ UNUTULMAYACAK

Oğlunun katillerinin cezalandırılmasına sevindiklerini belirten Börü, “Suçluların bir ömür içeride kalmasını istiyoruz. Öteki dünyada da hesap verecekler, işte o zaman biz rahatlayacağız. Yasin ve arkadaşları şehit olup bu dünyadan gittiler ama inşallah isimleri unutulmayacak. Yeni doğan çocuklar da Yasin ve arkadaşlarının bu şekilde katledildiğini öğrensin. O dönemde küçük olan zamanla büyüyen çocuklar da Yasin’in nasıl şehit edildiğini, 6-7 Ekim’de neler yaşandığını öğrenecek” dedi.