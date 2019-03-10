Bu adaylar kayyuma gider

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde birçok Büyükşehir ve ilde CHP ve İP ile hareket eden HDP’nin gösterdiği adayların önemli bir kısmı terör örgütüyle iltisaklı olduğu için soruşturma geçirirken bir kısmı da aynı terörist cenazelerinde en önde boy gösterdi. Bu kişilerle birlikte 25 aday hakkında terör soruşturması bulunuyor. HDP, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, Siirt’in Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek gibi isimleri ise yeniden aday yaptı. PKK’nın kontrolündeki 94 belediye başkanı görevden alınınca atanan kayyumlar yaptıkları hizmetler ile hem halkın gönlünü kazanmış, hem de terör örgütlerinin finansal kaynaklarını kesmişti.

İŞTE HDP’NİN KRİTERİ

PKK’lıların cenazesine katılmayan HDP’li milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını belirten Selahattin Demirtaş “Parti disiplini gereği soruşturma açarım. Sen oy almışsın o insandan cenazesine de gideceksin, taziyesine de…” demişti. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP bu seçimde de aday belirlerken yine aynı kriterle yola çıktı. İşte o adaylardan bazılarının isimleri ve icraatları:

SİİRT: Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi adayı Hüsnü Sevimli, 2015 yılında ‘Raperin Gabar’ kod adlı Vasfiye Altay’ın cenazesine katıldı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın posterleri ve örgütü simgeleyen sözde flamaların çıkarıldığı cenazeye katılanlarla yürüdü. Bunun dışında aynı yıl 2 teröristin daha cenazesine katıldı.

VAN: HDP Van Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan da iki yıl önce güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin kentteki cenaze ve taziyelerine üç eski milletvekili ile birlikte katıldı.

ŞIRNAK: Silopi belediye başkan adayı Süleyman Şavluk, Suriye’nin kuzeyinde öldürülen YPG’li teröristler Hazan Eren ile kod adı Evrim Sperti’nin cenaze törenine katıldı. Şavluk’un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl hapis cezası bulunuyor. Şavluk ile birlikte YPG teröristlerinin cenazesine katılan Azman, 1 Eylül’de düzenlenen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterinin taşındığı yürüyüşte de yer aldı.

DİYARBAKIR: HDP Diyarbakır milletvekilli ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı’nca aranan teröristler listesinde ‘gri kategori’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu “Zinar Amed” kod adlı Ali Akbaş’ın cenaze törenine katılmak istedi. Güvenlik birimleri buna izin vermedi. Bağlar belediye başkan adayı Zübeyde Zümrüt de DBP il başkanı olduğu dönemde birçok teröristin cenazesine katıldı.

İSTANBUL: Bağcılar Belediye Başkan adayı ve HDP Milletvekili Hüda Kaya hakkında ise ‘terör örgütü propagandası’ suçundan İstanbul Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak, hazırlanan fezleke TBMM’ye gönderildi. Sultanbeyli Belediye Başkan adayı ve eski HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan da açılan terör davasında tutuksuz yargılanıyor.

ANKARA: Çankaya Belediye Başkan adayı, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu hakkında da Ankara Başsavcılığı’nca Adalet Bakanlığına gönderilen iki fezleke bulunuyor.

HATAY: Dörtyol Belediye Başkan adayı Mehmet Raif Özmen’in ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunuyor.

HDP’li vekiller polise saldırdı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ve HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel’in de aralarında bulunduğu 10 kişinin başlattığı açlık grevine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında CHP, İP ve Saadet ile yaptığı ittifaktan güven kazanan HDP’li milletvekilleri, polislere saldırdı.