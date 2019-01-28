Bu CHP’den ne köy olur ne kasaba

CHP’de Pazar günü yapılan ve tartışmalı geçen 6 saatlik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 27 Ocak’ta başlayıp 28 Ocak sabah saatlerine kadar süren 18 saatlik Parti Meclisi’nde (PM) İstanbul depremi yaşandı. 18 saatlik PM’de İstanbul’un bazı ilçelerinde sert tartışmalar yaşandı. CHP Şişli adayı olarak adı geçen Fidan Aslan Eroğlu’nun ismi, PM’de geri çekildi. Eroğlu, MYK’da kabul edilip PM’ye inmişti. Muharrem İnce’nin dünürü, Silivri adayı mevcut Başkan Özcan Işıklar da yine PM’de reddedilen isimlerden oldu. PM’de ayrıca, Küçükçekmece, Beyoğlu ve Maltepe’nin adayları da belirlenemeyerek önümüzdeki haftaya bırakıldı. CHP’de gergin başlayıp gergin biten PM toplantısının ardından 145 belediye başkan adayı daha açıklanırken, en sert tartışmaların İzmir Büyükşehir ve İstanbul Ataşehir belediye başkan adaylığı için yaşandığı öğrenildi.

ÇEKİŞME İSTİFA GETİRDİ

PM’de yaşanan tartışmalar ve parti yönetiminin belirlediği adaylar, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifasını getirdi. CHP yönetiminin tartışmalı ismi Gamze İlgezdi’nin eşi Battal İlgezdi hakkındaki tüm usulsüzlük iddialarına rağmen Ataşehir Belediye Başkanlığına tekrar aday gösterilmesi konusunda parti yönetiminin ısrarına, Kaftancıoğlu’nun sert tepki gösterdi. Kaftancıoğlu’nun toplantıdan ayrılıp İstanbul’a doğru yola çıkarken il başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurması, gece yarısı partililer arasında şok etkisi yarattı.

7 SAAT SONRA ÇARK ETTİ

Kaftancıoğlu, İstanbul’da il yönetimi ile 4,5 saat süren toplantı yaptı. Yönetimle toplantının ardından Kaftancıoğlu istifasını geri aldığını 7 saat sonra yine bir açıklamayla duyurdu, ancak istifasını geri alsa da, tavrının sürdüğünü, yaptığı açıklamada ortaya koydu. Parti yönetiminin, teşkilatın sesini dinlemediğini ve suçun kendisinde olduğunu vurguladı.

SOYER’İN ADAYLIĞI KARIŞTIRDI

İzmir konusunda da sert tartışmaların yaşandığı PM’de Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak PM’den onay aldı. PM’de İzmir’in üç ilçesi ise geriye bırakıldı. Bayraklı, Buca ve Kınık’ta MYK’nın gösterdiği adaylar PM’de reddedildi. Tunç Soyer’in başkan adaylığı ise istifa getirdi. İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Soyer’in adaylığı üzerine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. Kılıç’ın da, MYK üyelerinin İzmir’le ilgili bakış açılarına tepki olarak istifa ettiği belirtildi. CHP’nin belirlediği adaylar İP’i de karıştırdı. İP Manisa Milletvekili Tamer Akkal bir açıklama yaparak partisinden istifa etti. HDP’nin büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakı’na destek olacağını söyleyen Akkal, istifa kararının tek nedeninin bu olmadığını, aday belirleme süreçlerinde partililerin yok sayıldığını vurguladı.

Akkal, “Genel Merkez’in değil, milletin vekili olarak çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Twitter’dan istifa ettiğini açıklayan Canan Kaftancıoğlu, 7 saat sonra bu karardan çark etti. Ancak tavrının sürdüğünü açıkladı.

SANCAKTEPE GÖREVİ TOPLU OLARAK BIRAKTI CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde Alper Yeğin’in Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmemesine tepki göstererek toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. İstifa kararını CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu “Genel merkezin hak, hukuk ve adalet anlayışı ile emeğe ve örgüte yeterince değer vermemiş olması ile sonuçlanmıştır” sözleriyle duyurdu. ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER SONRASI AYRILDILAR