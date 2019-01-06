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Bu kahramanlar terörü temizledi

Özel birlikler Tunceli’de son iki yılda aralarından sözde üst düzey PKK’lılarında bulunduğu 200 terörist etkisiz hale getirildi. 31 bölücü terör örgütü üyesi ise sağ ele geçirildi. 

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Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin terörle mücadele başarı sıralamasında ilk sırada yer aldığını açıkladı. 2017-2018 yıllarında düzenlenen operasyonlarda Tunceli’de 3’ü kırmızı listede 200’ü ölü 31’i sağ 231 terörist etkisiz hale getirildi. 115 bin mühimmat ele geçirilirken 314 sığınak da imha edildi. 

ÜST DÜZEYLER 

Son iki yılda Milli İstihbarat Teşkilatı’nın desteğiyle Tunceli’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 5 binden fazla operasyon gerçekleştirildi. Özel birliklerin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonlarda ‘kırmızı liste’de aranan teröristlerden sözde Erzurum saha sorumlusu ‘Panzer Kemal’ kod adlı Medeni Sayılgan, onun yerine gönderilen Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonlar kapsamında sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner, ‘Yeşil Kategori’de aranan Ferhat Yılmaz kod adlı Murat Dağ, turuncu listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu ‘Serdem’ kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş, ‘Mavi Listede’ yer alan PKK ile işbirliği yapan terör örgütü MKP’nin sözde bölge komite sorumlusu ‘Cenk’ kod adlı Eren Tali ile 3 kırmızı, 5 turuncu,1 mavi, 1 yeşil ve 17’si gri listede 200 terörist öldürülürken, 31 terörist ise sağ ele geçirildi. Terör listesindeki 27 hainin başına 22 milyon 600 bin TL ödül konulmuştu. 

İNLERİ DAĞITILDI 

Bebek katilleri tarafından girilmez denilen Tunceli’deki Kızılmescit, Kutuderesi, ve Aliboğazı’na operasyon düzenleyen timler, PKK ve TKP/ML-TİKKO’lu teröristlerin kullandığı 314 sığınak ve mağarayı imha edildi. 115  bin mühimmat ele geçirdi. 11 ton patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve rdx maddesi,112 adet el yapımı patlayıcı, 6 kilogram plastik patlayıcı,191 adet kaleşnikof, 38 adet M16 piyade tüfeği, 10 tabanca, 6 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 12 adet RPG 7 roketatar, 1 adet uçaksavar, 2 adet doçka,113 adet roketatar mühimmatı, 187 adet el bombasıyla birlikte tonlarca yaşam ve gıda malzemesi ele geçirdi. 

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