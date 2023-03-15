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Politika

''Bu millet aldatma cihetiyle yürüyeni asla unutmaz''

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz ve bu millet aldatma cihetiyle yürüyeni de asla unutmaz, affetmez. O yüzden CHP yıllar yılı iktidar olamadı.' dedi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
''Bu millet aldatma cihetiyle yürüyeni asla unutmaz''
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada öncelikli gündeminin deprem olduğunu söyledi.

AK Parti'nin meselesinin insan olduğunu belirten Aydemir, "İnsanları huzurlu kılabilmek için ne lazımsa onun peşindeyiz ve bunu liderimiz yapıyor; ufuk çiziyor ve biz de o ufkun arkasından yürüyoruz." diye konuştu.

Seçimlere iki aydan az bir sürenin kaldığını anımsatan Aydemir, "Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz ve bu millet aldatma cihetiyle yürüyeni de asla unutmaz, affetmez. O yüzden CHP yıllar yılı iktidar olamadı. Niye? Bugüne kadar aldatma zemini oluşturdular." değerlendirmesini yaptı.

Milletin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Aydemir, "Böyle olduğu için millet arkamızda kenetleniyor. Aldatma yok, teröristlerle işbirliği yok. Siyasette mesafe, sonuç, oy olmak için teröristlerle aynı masayı paylaşırsanız Cenabıhak sizi rezil rüsva eder." ifadelerini kullandı.

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