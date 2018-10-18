Bu örgüte karşı çok dikkatli olun
Erdoğan: FETÖ, devletimizin bütün kademelerine sızmış bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü, aynı çalışmalarını şu anda Moldova’da da yapmak, devletin kademelerine sızmak suretiyle burada da aynı adımları atabilir.
- NUH ALBAYRAK / MOLDOVA
Başkan Recep Tayyip Edoğan, Moldovalı mevkidaşı Dodo ile ortak açıklama yaptı.Erdoğan şunları söyledi: “Merhum Süleyman Demirel’in ziyaretinden 19 yıl sonra ilk resmi ziyaret olması nedeniyle benim için ayrı. Dodon, ülkemizdeki 24 Haziran seçimlerinin ardından yemin törenime bizzat katılmıştır, teşekkür etmek isterim.”
DOST BAŞINA GELENİ ANLATIR
“Stratejik ortaklar birbirlerini tereddüt etmeden desteklerler. FETÖ ile mücadelemiz de Moldova’dan beklenen Türk halkına destek olmalıdır. 15 Temmuz gecesinde 251 şehidimiz oldu, 2193 yaralımız oldu. Bunu yapanlar özellikle yargımıza, silahlı kuvvetlerimize, polisimize sızmış bir terör örgütüdür. Ve bu terör örgütü şu anda Moldova’da da aynı adımı atabilir. Dost, dosta bu tür başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlışlar yapılmasın.”
İKİ BANKA ŞUBE AÇACAK
“Ekonomik ilişkilerimizin siyasi ilişkilerimize yakışır düzeye çıkarılmasında mutabık kaldık. İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova’da şubelerini açacaklar. Kılıç meselesi ile ilgili onunda talimatını bakanımıza verdim. En kısa zaman replikasını yapmak suretiyle sizlere en kısa zaman onu yetiştireceğiz.”
İYİ İLİŞKİLERDE TÜRKİYE ÖRNEK
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ise şöyle konuştu; “Türkiye, milli çıkarlarımızın korunması ve iyi ilişkiler kurma hususunda önemli örnek. İkili görüşmemizde de bahsettiğimiz gibi ben size teşekkür etmek istiyorum. Herkesin bunu bilmesini istiyorum bankacılıkla ilgili Türk yatırımının geleceğiyle ilgili konuştuk.” Dodon, Gökoğuz Yeri’nin özerkliğinin anayasada güvence altına alınması konusunda Başkan Erdoğan’a taahhütte bulundu.
Moldova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN’A RESMİ TÖREN
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Moldova’nın başkenti Kişinev’e geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Binası’nda Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, askeri kıta selamlandı. Erdoğan, heyetlerin takdim edildiği karşılama töreninin ardından mevkidaşı Dodon ile ikili görüşmeye geçti. Erdoğan, temasları kapsamında Dodon ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Temasları kapsamında Cumhuriyet Nişanı’nın tevcih edildiği Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasının hizmete açılış töreninden sonra Moldova Cumhurbaşkanı Dodon tarafından Başkan Erdoğan onuruna verilen resmi yemeğe katıldı. Başkan Erdoğan, dünkü temasları kapsamında Hükümet Binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip ile de bir araya geldi. Erdoğan’a temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik ediyor.
NİŞAN VERİLDİ
Erdoğan’a, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi. Daha sonra Erdoğan ve İgor Dodon ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
TİCARET HACMİNDE HEDEF 1 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Stratejik Ortaklık açıklaması imza törenine katıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında Erdoğan şöyle konuştu: “Dodon ile geçen yıl Mayıs ayında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Devlet Başkanları Zirvesi´nde bir araya gelmiştik. Bugün önce ikili, sonra heyetler arası görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele alma fırsatını bulduk. Görüşmelerimizde de dediğimiz gibi Moldova´nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması bizim için çok önemli. Bölgedeki barış ve istikrar ortamı ancak bu şekilde sürdürülebilir. Transdinyester İhtilafı´nın bu ilkeler çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi konusundaki desteğimizin süreceğini burada da ifade ediyorum” dedi.
İLİŞKİLERİMİZ ÖZEL KONUMDA
Erdoğan, “Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya´nın Moldova ile ilişkilerimizde özel bir konumu vardır. Gagavuz Türklerini ilgilendiren yasal değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesini istediğimizi Dodon´la da görüştük. Az önce Dodon ile imza attığımız stratejik ortaklık açıklaması yalnızca bir kağıt parçasından ibaret değildir, bu şekilde ilişkilerimiz adeta sınıf atlayarak stratejik ortalık seviyesine çıkarılmıştır. Böylece iki ülke arasında iki yılda bir toplanması öngörülen yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması kurulmuş olacaktır” diye konuştu.
TİKA TARAFINDAN YENİLENDİ
Erdoğan, Igor Dodon Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine katıldı. 2009’da yaşanan kitlesel gösteriler sırasında zarar gören Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının fiziki altyapısını iyileştirmek amacıyla Başkan Erdoğan’ın talimatları üzerine TİKA tarafından yenilendi.
LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA ANNE ŞEFKATİ
Moldova’ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un eşi Galina Dodon ile birlikte Onkoloji Hastanesi Çocuk Kliniği’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, anne şefkati ile lösemili çocuklarla yakından ilgilendi ve onlara hediyeler verdi.
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