Bu örgüte karşı çok dikkatli olun

Başkan Recep Tayyip Edoğan, Moldovalı mevkidaşı Dodo ile ortak açıklama yaptı.Erdoğan şunları söyledi: “Merhum Süleyman Demirel’in ziyaretinden 19 yıl sonra ilk resmi ziyaret olması nedeniyle benim için ayrı. Dodon, ülkemizdeki 24 Haziran seçimlerinin ardından yemin törenime bizzat katılmıştır, teşekkür etmek isterim.”

DOST BAŞINA GELENİ ANLATIR

“Stratejik ortaklar birbirlerini tereddüt etmeden desteklerler. FETÖ ile mücadelemiz de Moldova’dan beklenen Türk halkına destek olmalıdır. 15 Temmuz gecesinde 251 şehidimiz oldu, 2193 yaralımız oldu. Bunu yapanlar özellikle yargımıza, silahlı kuvvetlerimize, polisimize sızmış bir terör örgütüdür. Ve bu terör örgütü şu anda Moldova’da da aynı adımı atabilir. Dost, dosta bu tür başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlışlar yapılmasın.”

İKİ BANKA ŞUBE AÇACAK

“Ekonomik ilişkilerimizin siyasi ilişkilerimize yakışır düzeye çıkarılmasında mutabık kaldık. İki devlet bankası; Halk Bankası ve Ziraat Bankası, elemanlarını buraya göndermek suretiyle bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova’da şubelerini açacaklar. Kılıç meselesi ile ilgili onunda talimatını bakanımıza verdim. En kısa zaman replikasını yapmak suretiyle sizlere en kısa zaman onu yetiştireceğiz.”

İYİ İLİŞKİLERDE TÜRKİYE ÖRNEK

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ise şöyle konuştu; “Türkiye, milli çıkarlarımızın korunması ve iyi ilişkiler kurma hususunda önemli örnek. İkili görüşmemizde de bahsettiğimiz gibi ben size teşekkür etmek istiyorum. Herkesin bunu bilmesini istiyorum bankacılıkla ilgili Türk yatırımının geleceğiyle ilgili konuştuk.” Dodon, Gökoğuz Yeri’nin özerkliğinin anayasada güvence altına alınması konusunda Başkan Erdoğan’a taahhütte bulundu.

Moldova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN’A RESMİ TÖREN