Bu pazar seçim olsa... Son ankette çarpıcı sonuç

9 Kasım 2021 Salı 10:57 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 11:05

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları son seçim anketine göre, AK Parti'nin oy oranının yüzde 38.5, CHP'nin yüzde 25.3 seviyesinde çıktığını söyledi.

A Haber yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Araştırmacı Mustafa Şen şu mesajları verdi. Ben şimdi tek araştırma yapmıyorum. Ayda 3-4 tane araştırma yapıyorum ya da yaptırıyorum. Cumhurbaşkanı anketleri çok sıkı takip ediyor. Burada mevzu şu; gördüğümüz manzara burada bir tanesini kullanıyorsunuz. (AK Parti) 37, 38, 39 küsuratlı rakamlar da görüyorum. 37 ile 39 arasında değişen bir tablo var.

CHP'NİN OY ORANI VE KARARSIZLAR

CHP de yine aynı şekilde 24'ü 26'sını görüyorum. Ama hiçbir yerde bunu sol tarafın da toplam seçmen sütununda olduğunu düşünelim hiçbir yerde kararsızı 10-15'in üzerinde görmüyorum. Yok öyle bir şey. Şimdi araştırmayı şöyle yaparsanız seçmenle katılımcılarla eskiden denek diyorduk. Ona soru formunu pusula şeklinde verirseniz ve hafifçe başınızı döndürüp buyurun siz işaretleyin derseniz orada kararsız olmaz. Ne kadarsa o kadar çıkar. Yüz yüze yapılan ankette karşınızda canlı birisi var.

AK PARTİ HANGİ OY ORANINA SAHİP?

Bu anket Ekim 2021 anketidir. Kasım ayı anketi şuan sahada ve birkaç tane araştırma devam ediyor. Onları da göreceğiz. Yeni gelişmelerde anketi etkileyebilir. Burada şu söyleniyor; "AK Parti 30'un altına düştü" bu yalandır. Peki, AK Parti hiç düşmedi mi? Düştü. Nereden bunu biliyorum? Çünkü ölçüyorum. Ama nereye düştü 38. Ama ben diyorum ki; bunun 37'lisini de gördüm 39'lusunu da gördüm. Ortadakini size veriyorum. AK Parti 42,5'ten buraya düştü ve bunun hesabını yapıyoruz."

Şen, CHP'nin yüzde 25,3, İYİ Parti'nin 12,1, HDP'nin 9,2, MHP'nin 9,9, Deva Partisi'nin 1,7, Gelecek Partisi'nin 1,1, Saadet Partisi'nin 0,7, Memleket Partisi'nin 0,6, Yeniden Refah Partisi'nin 0,4, BBP'nin 0,3, Diğer partilerin ise 0,2'de kaldığını açıkladı.