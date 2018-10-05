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Bu saldırılar kinimizi artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya geldi.

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Erdoğan burada yaptığı konuşmanın başlangıcında dün sabah Batman’da gerçekleştirilen ve 7 askerimizin şehit olduğu alçak saldırıya değindi ve “Konuşmamın başında Batman’daki 7 şehidimizi anmadan geçemeyeceğim. Tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu saldırılar bizim düşmana olan hırsımızı ve kinimizi artırıyor. Bunu da bilmelerinde fayda var” ifadelerini kullandı.

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