22 Ekim 2021 Cuma 15:39 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 15:53

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı sevkiyat gemisi, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yanaştı. Gemide çok sayıda helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme bulunuyor. Peki, Amerika'nın Dedeağaç çıkartması ne anlama geliyor? Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, CNN Türk'e anlattı.



İşte Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:

YIĞINAK TÜRKİYE'YE KARŞI MI, BÖLGEDE NE OLUYOR?

Burada temel konu Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasıyla ilgili sürecin son noktaya gelmiş olması. Yani bu bütün yığına kullanmanın asıl sebebini ve yapılacak olan tatbikatları bütünüyle incelediğimizde karşımıza Ukrayna'ya ilgili NATO'nun tabi onun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir pozisyon alma sürecine girdiğini görüyoruz. Tam karşılığında da Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak söylenen sözler var. Bunların en başında da 'Eğer Ukrayna NATO'ya girerse bunun bedeli olur' denmişti. Daha dün Lavrov da böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi temel konu bu.

TANKLA, HELİKOPTERLE, ZIRHLI ARAÇLARLA GELDİLER

Ama baktığımızda Türkiye'yi de ilgilendiren konu şu, başka şekilde açıklanabilir. Bu 2013 yılında verilmiş kararlara istinat ediyor ki İsrail'den Balkanlara uzanan bir hat çizdiler. Yani İsrail, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Balkanlar. Balkanlar diyorum çünkü burada Yunanistan, Romanya, Bulgaristan bunların hepsi o tarihte işaret edilmişti ve Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye yeni bir güvenlik hattı oluşturuyor şeklinde değerlendirmiştik.

Bunu EastMed kod adıyla boru hattıyla karıştıranlar var ama bu Amerika'nın İsrail ve Yunanistan ile 2013'te yaptığı anlaşma aslında. EastMed bu şekilde bir savunma anlaşması ki 2013'ten bugüne kadar Amerika'nın yaptığı bütün faaliyetlerde ve işte daha geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile yapılmış olan savunma anlaşmasının 5 yıl uzatılması süreci hep aynı çerçeve içerisindedir. Dün F-15'ler de gelmişti yakın dönemde. Dün yine B-1 stratejik uçağı bombardıman uçağı ki nükleer kabiliyetlidir. Dolayısıyla bütün bunlarla bölgede Amerika Birleşik Devletleri bir baskı oluşturuyor.

Yani bunu hem kuvvet toplama yönüyle yapıyor, hem kuvvet toplamanın ötesinde işte geçtiğimiz yıl DEFENDER-Europe tatbikatı vardı. Ama o bir önceki yıldan sarkan bir tatbikattı. Şimdi kasımda bir tatbikat var ve yığınaklama devam edecek, bekleyebiliriz. Daha deniz unsurları gelmedi, gemiler gelecek daha.

"BÖLGE SİLAHLANIYOR"

Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere 13 noktada atış alanı, lojistik üs, NATO irtibat noktası gibi üstlenme faaliyetlerine geçti. Oradan itibaren Karadeniz'in batı kıyısında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da ise benzer bir aks üzerinden yine irtibat noktaları, lojistik üstler temin ediliyor. Dedeağaç'a çıkartılan bu malzemelerin iç bölgelere aktarılması söz konusu. Yani deri Dedeağaç'ta kalmayacak, onlar tatbikat ve vesilesi ile içeri aktarılacak. Tatbikat uzun süreli de olsa kısa süreli de olsa fark etmez. Belirli bir malzeme orada kalacak. Yani tatbikattan sonra hemen geri dönecek bir malzeme şeklinde düşünülmemesi lazım. Dolayısıyla bölgenin silahlanmanın altını çizelim. Bölgede Ukrayna kaynaklı ve NATO'nun da işin içerisinde olduğunu ve bizzat aktör NATO zaten. Kara unsurlarının yanında deniz unsurlarının da geleceğini ve önümüzdeki günlerde bu şekilde bir tatbikatla birlikte Türkiye'ye fazlaca gündeme gelecektir diye işaret edelim.

"AMERİKA TÜRKİYE'Yİ GRİ ÜLKE OLARAK GÖRÜYOR"

Burada daha önce yaşamıştık. ABD iki zırhlı gemiyi sokmak istemişti, vazgeçti. Daha sonra İngiltere geldi. İngiltere'nin sataşırcasına Kırım bölgesinden bir geçişi olmuştu. Bu tabi bir şekilde gerginlik midir diye soru işareti uyandırdı ama bunlar hep nabız yoklama şeklindeydi. Şimdi Boğazlardan yine böyle 1-2 gemi geçmek isteyebilir. Yani bu Türkiye'yi Boğaz'la ilgili tekrar gündeme getirebilir.

Bu tabii çok önemli değil. Aslında bakarsanız önemli olan nokta Yunanistan üzerinden. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna meselesini çözmeye çalışmış olması. Yani burada Türkiye'yi Amerika gri ülke olarak görüyor. Diyor ki 'Yarın öbür gün ben Türkiye üzerinden gidersem Türkiye bana eğer ki bir şekilde Rusya ile arasını soğutmak için problem çıkartırsa, dolayısıyla ben bu sevkiyatları Türkiye üzerinden yapmayayım. Tatbikat üssü olarak Türkiye'yi belirlemeyeyim ama Türkiye'nin de desteğini alayım. NATO üyesi Türkiye bu şekilde destek versin' şeklinde. Yani bu ikinci söylediğim biraz daha Türkiye'yi tarif etme bakımından önem arz ediyor.