Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, İslam aleminin ve Türk milletinin bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programı için dün Kuzey Irak sınırında bulunduğunu aktaran Soylu, "Bayram namazını Derecik ilçesinde kıldık. Ardından bu ülkenin huzur içerisinde olması, birliğe ve beraberliğine kastedenlere aman vermemek için mücadele verirken hanımı ve evladı kendisinin yanına giderken şehit olan Bedirhan bebek ve şehit olan o kıymetli annesinin gittiği, ismini de şehit Bedirhan Bebek Üs Bölgesi koyduğumuz yerde jandarma, askerlerimiz ve polis özel harekatımız ile birlikte olduk." ifadesini kullandı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret sırasında askerlerin ve polislerin bayramını tebrik ettiğini kaydederek, "Oradaki evlatlarımızın, oradaki kahramanlarımızın, Kuzey Irak sınırında ve sınır ötesinde mücadele eden komutanlarımızın bayramlarını kutladık. Bu sabah Eyüp Sultan'ı ziyaret ettik. Ayrıca Eyüp teşkilatımız ile huzurunda dua ettik. Eyüp Sultan Hazretlerinin de dün ziyaret ettiğimiz kahramanlarımızın da orada bulunan vatandaşlarımızın da selamlarını, muhabbetlerini getirdik size." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trabzonluların bayramını da tebrik ettiğini dile getiren Soylu, selamlarını ve muhabbetlerini iletmesini istediğini söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin her alanda iyi ilerlediğini, daha da iyi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İyi gidiyoruz, Allah nasip ederse daha da iyi gideceğiz. Geçen gün Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte bizim belki de hayallerimizden birisi olan, hep kafamızda 'Acaba olacak mı?' diye nitelendirdiğimiz büyük projelerden, bundan sonra ülkemize faydası da büyük olan projelerden birini daha açtık. Allah nasip etti, biz de o açılışın sonuna yetiştik çünkü o büyük projenin açılışında bulunmak istiyordum. Hem o projeye katkısı olanların hem de o projenin talimatını veren kıymetli Cumhurbaşkanımızın, o projenin başlangıcında bulunan eski Başbakanımız Binali Yıldırım Beyi, yine o projenin her safahatında bulunan kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ülkemiz, milletimiz ve bu ülkede yaşayan vatandaş adına tekrar teşekkür ediyoruz."

Bursa'da bir büyük şehir hastanesi açıldığını belirten Soylu, "7 yıldızlı otel desem yanlış olmaz. İnsanımıza ne kadar kıymet verdiğimizi, insanımızın iyi gününde, kötü gününde, hastalığında, sağlığında nasıl yanında olduğumuzu elbette ki milletimiz biliyor ama bunun ötesinde başka bir şey daha ifade etmek gerekir. O şehir hastanesi hakikaten dünyanın da birçok gelişmiş ülkesinin imrendiği noktada vatandaşımıza hizmet için açıldı." ifadesini kullandı.

"Adaletimizi de huzurumuzu da biz getireceğiz"

Soylu, Türkiye'nin S-400 alımına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sefer buraya geldiğimizde 'S-400'ler gelecek' dedik. Kim ne söylerse söylesin, Amerika ister böyle söylesin, bir başka türlü söylesin, hiçbir ehemmiyeti yok. Türkiye kendi istikametinde gitmektedir, bundan da geri adım atmayacak. S-400'ler de geldi ve bu topraklar tarihinin en güvenli ve en güvenilir noktasına bir adım daha yaklaşmış oldu. Allah milletimizden razı olsun. Bu milletimizin verdiği kuvvet ve güçtür."

Türkiye'nin daha zengin, daha güçlü ve özgür olacağına dikkati çeken Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyaya, dünyada başka yerlerde olup da 'Biz buraya nizam vermeye çalışacağız' diyen kimseyi karıştırmayacağız, adaletimizi de huzurumuzu da biz getireceğiz." dedi.

Soylu, bayramda da çalışmalarına devam ettiklerine vurgu yaparak, "Bu sabah saat 4'e doğru kıymetli Hakkari Valimiz aradı ve ben oradan ayrıldıktan sonra bir operasyon yapıyorlardı, 4 teröristi daha orada etkisiz hale getirdiler. Bayram seyran bakmayız, bu milletin başına kim musallat olmuşsa... Şimdi Ardahan Valimiz aradı, 300 kiloya yakın eroini orada yakaladılar." diye konuştu.

"Kemerin Ses Getirsin Kampanyası"na da değinen Bakan Soylu, vatandaşların duyarlılığının yüzde 99 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

"Bu toprakların parolası çok çalışmaktır"

Kara yollarında gerek jandarma gerekse polisler tarafından denetimlerin ve çalışmaların devam ettiğini aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Yollarımızın üzerinde jandarma ve polislerimiz devam ediyor, trafik denetimlerimizi ve çalışmalarını devam ettiriyorlar. Büyük bir gayret ortaya koyduk. Kemerimizi bağlıyoruz, kemerimiz de ses getiriyor inşallah. Yaptığım denetimlerde bir şey daha müşahede ettim. Kemer konusunda neredeyse yüzde 99'a yakın bir duyarlılık elde edildi. Çocuklarımıza sadece sınırları ve içi güvenli değil, yolları da güvenli olan bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bunun için de çok gayret gösteriyor, mücadele ediyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. Bu toprakların parolası çok çalışmaktır. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, el ele vereceğiz. Size mahcup olmamak için büyük bir gayret ortaya koyacağız."

Şehitlerin ve gazilerin huzurunda saygıyla eğildiklerini vurgulayan Soylu, sınırlar dışında ay yıldızlı bayrağı onurla dalgalandıran askerlere de selam gönderdiklerini kaydetti.

Bakan Soylu, kendilerine güvenilmesini ve itibar edilmesini isteyerek, "Gün 24 saat ise 24 saat çalışıp etrafımızdaki coğrafyaya hakkaniyeti, barışı, dostluğu ve kardeşliği getirmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacağız. Size mahcup olmayacağız. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız ve güç aldığımız toprakların insanlarına mahcup olmayacağız." ifadesini kullandı.

"Allah bu millete bu bayramları daim yaşatsın"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise bayramların kadim değerlerin zirveye çıktığı, uzaktan ve yakından herkesi sevgiyle bir araya getirdiğini söyledi.

Bu bayramın huzur ve rahat içerisinde geçtiğine işaret eden Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bunun için sınırlarımızda, ülkemizin her köşesinde, ülkemizin güvenliği için çalışan, mücadele eden güvenlik güçlerimize, hastanelerde nöbet tutan sağlık görevlilerimize ve tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Onlar burada bizim huzur içerisinde bayramlaşmamız için gayret ediyorlar. Birlik ve beraberliğimizi daim etmek, yaymak, kucaklaşmak çok önemli. Bu bayramları bunun için bir fırsat olarak görmemiz lazım. Tüm kırgınlıklarımızı unutup tüm milletimizle birlikte bayramın o güzel duygularını yaşamamız lazım. Allah bu millete bu bayramları daim yaşatsın, tuzak kuranlara fırsat vermesin, iç ve dış düşmanlarımızdan muhafaza etsin. Rabbim birlik ve beraberliği yaşatacak bilinç ve şuura hepimizi ulaştırsın. Rabbim başımızdan liderimizi eksik etmesin, ona sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin."

Bakanlar Soylu ve Turhan, konuşmaların ardından AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da katılımıyla vatandaşlarla bayramlaştı.