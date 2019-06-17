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Bu yürüyüş tarihi bir yürüyüştür

Bolu Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Tanju Özcan tarafından işten çıkarılan belediye personelinin “Emek ve Adalet Yürüyüşü” sürüyor.

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Yürüyüşün bugünkü bölümü için İstanbul, Aksaray ve Eskişehir gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Çamkoru mevkisinde toplandı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, başlattıkları yürüyüşün bir doğa yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve onur mücadelesinin sembolik bir parçası olduğunu söyledi. 

HERGÜN 20 KİLOMETRE 

Her gün ortalama 20 kilometrelik mesafeyi yürüdüklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: “Altı gündür arkadaşlarımız emekleri, ekmekleri, işleri, gelecekleri ve çocukları için yürüyorlar. Bu yürüyüşün tarihi bir yürüyüş olduğunu, önemli bir yürüyüş olduğunu, bir hak ve adalet mücadelesinin geleceğimizle ilgili bir mücadele olduğunu dile getiriyoruz. Burada sadece Bolu’daki arkadaşlarımız değil, başta İstanbul’da olmak üzere 23 Haziran’dan sonra gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz.” 

Yürüyüşümüzün birkaç özelliği var 

Arslan, “Yürüyüş birçok kişi tarafından fark edilemeyen anlamı var. Bu anlama ve manaya uygun olarak kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizim yürüyüşümüzün birkaç tane özelliği var. Birincisi sağduyuyla yürüyoruz. İkincisi, geleceğimizi de güvence altına almak için haklı bir yürüyüşte olduğumuzu da anlatıyoruz. Üçüncüsü güvenlik güçlerimizle herhangi bir sorunumuz olmuyor. Kavga etmeden, çatışmadan, birbirimizi üzmeden bir yürüyüş yapıyoruz. Bütün bunlar bize yakışan işler” diye konuştu. 

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