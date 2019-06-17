Bu yürüyüş tarihi bir yürüyüştür

Yürüyüşün bugünkü bölümü için İstanbul, Aksaray ve Eskişehir gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Çamkoru mevkisinde toplandı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, başlattıkları yürüyüşün bir doğa yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve onur mücadelesinin sembolik bir parçası olduğunu söyledi.

HERGÜN 20 KİLOMETRE

Her gün ortalama 20 kilometrelik mesafeyi yürüdüklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: “Altı gündür arkadaşlarımız emekleri, ekmekleri, işleri, gelecekleri ve çocukları için yürüyorlar. Bu yürüyüşün tarihi bir yürüyüş olduğunu, önemli bir yürüyüş olduğunu, bir hak ve adalet mücadelesinin geleceğimizle ilgili bir mücadele olduğunu dile getiriyoruz. Burada sadece Bolu’daki arkadaşlarımız değil, başta İstanbul’da olmak üzere 23 Haziran’dan sonra gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz.”