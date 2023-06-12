Bugün KKTC, yarın Azerbaycan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj

28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından geleneği bozmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini bugün KKTC'ye yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC'YE GİTTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'da Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

YAŞANAN GELİŞMELER BÖLGESEL VE KÜRESEL BOYUTLARIYLA AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINACAK



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KKTC ZİYARETİ DÜNYAYA BİR MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleneği bozmayarak ilk ziyaretini bugün KKTC'ye gerçekleştirecek olmasından mutluluk yaşadıklarını belirten Tatar, ziyaretin önemli olması yanında dünyaya bir mesaj taşıdığını da vurguladı.

Ersin Tatar, "Sayın Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretle dünyaya, 'KKTC bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu devleti sonuna kadar desteklemektedir.' mesajı verilmektedir." dedi.