İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2023 Cuma / 4 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8813
  • EURO
    20,02
  • ALTIN
    1107.84
  • BIST100
    5086.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Buhabib: Depremin yaşandığı alan ülkemizden 10 kat daha büyük
Politika

Buhabib: Depremin yaşandığı alan ülkemizden 10 kat daha büyük

Depremden etkilenen bölgenin, Lübnan'dan 10 kat daha büyük bir alanda yaşandığını kaydeden Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, 'Kardeşlik bağlarımız bildiğiniz gibi sınırsızdır, bu zor günlerde kardeş Türkiye'ye yardımcı olduk. Biliyoruz ki zor günlerimizde de Türkiye yanımızdaydı' diye konuştu.

AA24 Şubat 2023 Cuma 07:51 - Güncelleme:
Buhabib: Depremin yaşandığı alan ülkemizden 10 kat daha büyük
ABONE OL

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem haberini aldığında büyük üzüntü duyduğunu belirten Buhabib, "Kahramanmaraş, diğer civar illerde ve Suriye'nin kuzeyinde hissedilen depremden ötürü çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Buhabib, Lübnan hükümeti ve halkı adına Türk hükümetine, halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı, "Kardeşlik bağlarımız bildiğiniz gibi sınırsızdır, bu zor günlerde kardeş Türkiye'ye yardımcı olduk. Biliyoruz ki zor günlerimizde de Türkiye yanımızdaydı." diye konuştu.

Buhabib, depremden etkilenen bölgenin, Lübnan'dan 10 kat daha büyük bir alanda yaşandığını kaydetti.

- TÜRKİYE'NİN ZOR DURUMLARDA LÜBNAN'A DESTEĞİ

Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye de Beyrut Limanı'nda patlama olduğunda Türkiye'nin aynı hafta içinde Lübnan'a koştuğunu vurgulayarak, "Türk hükümeti ve yetkilileri, bütün Türk limanlarının Lübnan'a açık olduğunu ve Lübnan'ın bu limanları aktif kullanabileceğini ilan etti." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde de Lübnan'a yardımda bulunduğunu aktaran Hamiyye, "Türkiye, bütün düzeylerde ve her alanda Lübnan'a yardımcı oluyor." dedi.

Hamiyye, kendilerinin de üzüntülü olduğunu depremden etkilenen bölgelere Lübnan'ın da yardıma koştuğunu söyledi.

Lübnan ordusu, Kızıl Haç ve Lübnan hükümetinin gönderdiği yardımlara işaret eden Hamiyye, arama kurtarma ekiplerinin de gönderildiğini belirtti.

Hamiyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yeniden imar konusundaki ifadelerine ilişkin "Türkiye, Türk hükümeti en hızlı şekilde bunları gerçekleştirme gücündedir. Buna muktedirdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan'ın egemenliğine ve istikrarına vurgu yaptığını aktaran Hamiyye, bunun Lübnan için çok önemli olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.