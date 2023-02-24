Buhabib: Depremin yaşandığı alan ülkemizden 10 kat daha büyük

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem haberini aldığında büyük üzüntü duyduğunu belirten Buhabib, "Kahramanmaraş, diğer civar illerde ve Suriye'nin kuzeyinde hissedilen depremden ötürü çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Buhabib, Lübnan hükümeti ve halkı adına Türk hükümetine, halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı, "Kardeşlik bağlarımız bildiğiniz gibi sınırsızdır, bu zor günlerde kardeş Türkiye'ye yardımcı olduk. Biliyoruz ki zor günlerimizde de Türkiye yanımızdaydı." diye konuştu.

Buhabib, depremden etkilenen bölgenin, Lübnan'dan 10 kat daha büyük bir alanda yaşandığını kaydetti.

- TÜRKİYE'NİN ZOR DURUMLARDA LÜBNAN'A DESTEĞİ

Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye de Beyrut Limanı'nda patlama olduğunda Türkiye'nin aynı hafta içinde Lübnan'a koştuğunu vurgulayarak, "Türk hükümeti ve yetkilileri, bütün Türk limanlarının Lübnan'a açık olduğunu ve Lübnan'ın bu limanları aktif kullanabileceğini ilan etti." dedi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgını döneminde de Lübnan'a yardımda bulunduğunu aktaran Hamiyye, "Türkiye, bütün düzeylerde ve her alanda Lübnan'a yardımcı oluyor." dedi.

Hamiyye, kendilerinin de üzüntülü olduğunu depremden etkilenen bölgelere Lübnan'ın da yardıma koştuğunu söyledi.

Lübnan ordusu, Kızıl Haç ve Lübnan hükümetinin gönderdiği yardımlara işaret eden Hamiyye, arama kurtarma ekiplerinin de gönderildiğini belirtti.

Hamiyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yeniden imar konusundaki ifadelerine ilişkin "Türkiye, Türk hükümeti en hızlı şekilde bunları gerçekleştirme gücündedir. Buna muktedirdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Lübnan'ın egemenliğine ve istikrarına vurgu yaptığını aktaran Hamiyye, bunun Lübnan için çok önemli olduğunu kaydetti.