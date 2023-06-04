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Politika

Buket Aydın, AK Parti seçmenini küçümseyen ünlülere ateş püskürdü: Siz kimsiniz kardeşim?

AK Parti seçmenini küçümseyen ve algı propagandası yapan sözde sanatçılara ateş püsküren ünlü sunucu Buket Aydın, 'Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı? Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o FETÖ'cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi' diyerek sert çıkıştı.

4 Haziran 2023 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Buket Aydın, AK Parti seçmenini küçümseyen ünlülere ateş püskürdü: Siz kimsiniz kardeşim?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından CHP yanlısı ünlü isimler hüsrana uğradı. Ünlü sunucu Buket Aydın halkı hedef alan bazı muhalif sanatçıların bu tutumları karşısında çok sert tepki gösterdi.

"FETÖ'CÜLERLE TORBAYA GİRECEĞİME ÖLÜRÜM DAHA İYİ"

Aydın, Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlara saldırmaktan ve küçümsemekten imtina etmeyen CHP'li seçmene sözleriyle sert çıktı:

"Bir şeyler görüyorum, bazı sanatçılar, sanatçı mı oyuncu mu ne diyeyim onlara... "Ben yüzde 48'in içindeyim, çok mutluyum. Yüzde 48'iz, çok mutluyuz biz." Ondan sonra dönüyor: "Bunlara bak, oy verenlere bak, cahil, çoban. Aysun Kayacı'nın bir lafı vardı, kızcağız söyledi, o da üstüne yapıştı, "Dağdaki çobanla benim oyun bir mi?" "Bak ne kadar haklıymış gördün mü? Senin seçmenin konuşmayı bile bilmiyor. İlkokul mezunu bile değil. Biz evimizdeyiz, ben sizin için üzülmüştüm ey halk, soğan bile alamıyorsunuz." Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı? Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o FETÖ'cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben yüzde 52'yle torbaya girerim kardeşim, senin o aşağıladığın çobanla, senin o ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime."

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