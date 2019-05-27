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Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Başkan Erdoğan tarafından kendisine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görev verilereceğini duyurdu.

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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev verildiğini açıkladı. Arınç, Başkan Erdoğan tarafından kendisine verilen görevi Manisa'da katıldığı iftarda açıkladı. Bülent Arınç verilen görevi açıklarken "Bu yalakalığın değil sadakatin sonucu" dedi.
 
Uzun yıllar Manisa'dan milletvekilliği görevinde bulunan, TBMM başkanlığı, başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğü gibi önemli görevlerde bulunan Arınç, 2009 yılında Bursa'dan milletvekili olduktan sonra görev süresinin dolmasıyla birlikte siyaset bıraktığını açıklamıştı.
 
"YENİ BİR GÖREVİM VAR"
 
Manisa'da bir iftar programında konuşan Arınç, konuşmasının son bölümünde kendisiyle ilgili önemli gelişmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kurulan "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu" üyeliğine getirildiğini açıklayan Arınç, şöyle devam etti:
 
"Manisalıları Cumhurbaşkanlığı'na da bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu'nu kuracağını, bizi de orada görmek istediğini ifade etti. Kararname yayınlandı, şimdi yerlerimiz hazırlanıyor. Biz yıllardan beri bu ülkede siyaset yolunu tercih ettik. Hakkımızda kötü bir şöhret bugüne kadar olmadı. Bir ara bir şeyler yamamaya çalışanlar oldu ama hepsi rezil oldu. Çok şükür biz dimdik ayakta kaldık. Bu süreç içinde bize sahip çıkanlara teşekkür borcumuz var. Bizi çok sevmekle birlikte uzaktan bakmaya çalışan dostlarımıza da sitemimiz var. Zamanı geldiğinde de onlarla da helalleşiriz. Biz kimseye hakkımızı haram etmedik. Ama insanlar doğru bildiklerini söylemeli, iyi bildiklerini yapmalı. Onun bunun peşinden çanta taşımamalı, taklacı olmamalı. Adam olacaksın, adam gibi olacaksın. Güneş çıktı, bütün kirler dağıldı" diye konuştu.
 
"SADAKATİN ÖDÜLÜ... YALAKALIĞIN SONUCU DEĞİL"
 
Kendisini eleştirenlere yönelik konuşan Arınç, "Onlara göre biz yok olmuştuk, bitmiştik. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yanında Yüksek İstişare Kurulu'nun Başkanı kendisi olacak, biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın sonucunda değil" dedi.

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