'Bunlar 4’lü çete'
Erdoğan: CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bakıyorsun İP kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4’lü çete.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda halka hitap etti. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: “Aydın inşallah 31 Mart’ta AK Parti’nin ve cumhur ittifakının yanında duracaktır ben buna inanıyorum. Aydın 31 Mart’ta da büyük şehircilik anlayışıyla ufkunu daha da genişletecektir. Aydın, dün Menderes’in yanında durup demokrasi safındaki yerini belli etmişti, inşallah şimdi de beka meselesinde bizim yanımızda yer alacaktır. Aydın’daki beyliklerimizin tarihi bile güya bugün bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Geleceğimizde de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir. Türkiye için dertlenmek, çalışmak, hizmet etmek her babayiğidin harcı değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış yıkım ekibi var ya… İşte o yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların Türkiye’nin geleceği için tek bir planları, hayalleri yoktur. Her seçimde armut piş, ağzıma düş misali ülkenin yönetiminin kendi ellerine verilmesini beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kırılıyorlar. CHP’ye, PKK’nın güdümündeki partiye, onlarla milliyetçilik iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor. CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle, siyasi temsilcileriyle yürüyor. Bizim onlarla işimiz yok! Geç o işi geç. Bakıyorsun İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Bunlar 4’lü çete. Bize hakaret ediyorsunuz diyorlar. Biz gerçeği, olanı söylüyoruz.”
BU CİBİLLİYET MESELESİ
“Diyorlar ki bak siz de ittifaksınız. Dur orada dur. Bizimki cumhur ittifakı cumhur. 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı’da birleştik. CHP’ye sen de gel dedik. Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. Baskı geldi, Cuma akşamı haber verildi. 7 Ağustos’ta hayatına görmediği katılım gördü. Bu cibilliyet meselesi. Ne yaptılar bunlar. Soğana patatese ümit bağlamışlardı geçen seçimde. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar. İdlib’te Cerablus’ta Mehmet’im tanklarıyla toplarıyla bu teröristleri yok etti mi? Ben buradan patatesçilere domatesçilere sesleniyorum o bir tane merminin bedelini biliyor musun sen? Bunlar nereden geldi biliyor musun sen? Gabar’a, Cudi’ye helikopterlerimiz buraya uçarken yapılan yatırımların ne olduğunu hesapladın mı sen? Bay Kemal bunları konuşmaktan vazgeç. Sen 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin?”
HER ŞEYİ YIKACAKLAR
“Biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart’ta bunlara dersini vereceğiz. Türkiye’nin 81 vilayetine doğalgaz gitti. Niye bunları konuşmuyorlar. Fırsat bulup da ipleri ellerine geçirirlerse zücaciye dükkanına girmiş fil gibi her şeyi yıkacaklar. Eski Türkiye’yi hortlatacaklar. Ey CHP’ye gönül verenler Biz Kandil’i başlarına yıkmaya çalışırken terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta dersini vermeyecek misin? Gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz.”
TEBRİK EDİYORUM
“MHP’nin kuruluşunun 50’nci yıldönümü. Tüm MHP’li kardeşlerimi tebrik ediyorum. MHP kurulduğu 1969’dan itibaren hep ülkemizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına sahip çıkmış bir partidir. Yolunu kaybedenler kendilerine başka mecralar arayanlar olmuştur. Gençlik yıllarımızdan beri bildiğimiz, tanıdığımız o damar her zaman dimdik ayakta kalmıştır.”
ARTIK SABRIMIZ TAŞTI
“İstanbul Kartal’da maalesef bina çöktü. Bu bina ruhsatsız, iskanı yok. 3 kat diye başladılar, 8 kat. Yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 18 vatandaşım şehit oldu. 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm değişim olsaydı, planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. Enkaz kaldırıldıktan sonra içişleri, sağlık, adalet bakanlığı bir araya geleceğiz, nasıl bir eylem yapacağız buna göre adımlarımızı atacağız.”
Başkan Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Aydın’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamada yer alan yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Çıfıt çarşısı ittifakını sandığa gömelim
“CHP, artık sadece Kılıçdaroğlu’nun ve avanesinin partisidir Gelin içi Çıfıt çarşısı ittifakına sandıkta dersini hep birlikte verelim. Bizim ittifakımız var ama bu cumhur ittifakı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkemiz ve milletimiz beka mücadelesi verirken omuz omuza verdiğimiz kardeşlerimizle kurduk. Ama siz bu zillet ittifakını nasıl ve ne şekilde kurdunuz? Asıl mesele Türkiye’nin verdiği kutlu mücadeleyi sekteye uğratma mücadelesidir.”
İçme suyu bedelleri sorununu çözeceğiz
“Darbe gecesi sokaklarda başlayan bu yol arkadaşlığını siyaset sahasına taşımayı görev bildik. 31 Mart seçimlerinde pek çok ilde cumhur ittifakı olarak milletimizin karşısındayız. Asıl olan Cumhur ittifakının büyükşehir ve ilçelerde başarılı olmasıdır. Her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz çalışacaklarına İnanıyorum. Aydınlı kardeşlerimizin; burası önemli hanımlar çok iyi bilir. Atık su bedellerinin yüksekliğinden şikayet ettiğinizi duydum. İnşallah önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesini AK Parti yönetmeye başladığında bu sorun da çözülecek, içme suyu bedelleri de çözülecek.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.