Bunlar gardırop Atatürkçüleri

Atatürk ve büstü üzerinden başlatılmak istenen provokasyon girişimleri toplumun tüm kesimlerince lanetlendi. Toplumsal huzuru hedef alan provokatif girişimler karanlık odaklarca köpürtülürken Kemalizmden beslenen CHP başta olmak üzere adeta felaket tellalı görevi üstlenen Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri de provokasyona körükle gitti.

CHP ile söz konusu medya organları, sosyal medyada birbirine karşıt gibi görünen ‘Atatürk İlah Değildir’ ve ‘Atatürk her şeyimizdir’ iki tag da FETÖ’cülerin yoğun olduğu ABD’den TNW Conferenc adlı bir kullanıcıya ait olduğunu ise görmezden gelerek provokasyon girişimlerine destek oldular. Sahte hesaplarla açılan bu iki tag ile Türkiye’deki toplumsal fay hatlarının tetiklenmeye çalışıldı.

İKİ YÜZLÜ DAVRANDILAR

Atatürk’e yönelik saldırı veya hakaret girişimleri kimden gelirse gelsin toplumun tüm kesimlerince eleştirilirken CHP ile malum medyanın ise Atatürk’te bile iki yüzlü davrandıkları dikkat çekti. Geçen gün Edirne’ki provokatif haberler, dün ise tiner bağımlısı bir gencin Adıyaman’da Atatürk heykeline tırmanması ile Tekirdağ’da elindeki balta ile heykelin ayak kısmına vuran provokatörü manşete taşıyan kemalist medya daha önce onlarca Atatürk büstü ve heykelini yakan, yıkan seküler-laik PKK ile yandaşlarına tek kelime etmediği anlaşıldı.

CHP’DEN ELEŞTİRİ YOK

Terör örgüt PKK’nın Atatürk heykellerine yönelik saldırılarına CHP’den her hangi bir eleştiri gelmediği anlaşıldı.

Hendek olaylarında PKK’lı teröristlerin Atatürk heykellerini yıkmanın dışında Atatürk posterleri üzerinde atış talimi yaptığını manşete taşımıştı. Starın gündeme getirdiği skandal görüntülerle ilgili ne Atatürkçülerden ne de CHP’den tek kelime tepki gelmemişti.