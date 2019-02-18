'Bunlar PKK ve FETÖ taşeronu'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar’da düzenlenen toplu açılış töreninde ve Balıkesir mitinginde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: “Önümüzde yeni bir imtihan yeni bir seçim var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. Türkiye, istikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Vatanımız ve milletimiz adına çok önemli bir karar vereceksiniz. Dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferler çıkmak istiyorum. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor.”

GÖNÜL KAZANACAKSIN

“Afyon kararını vermiş. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız biz de sizlerin huzuru için koşturuyoruz. Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin. Millete efendilik olmaz. Millete hizmetkarlık olur. Biz milletimizin efendisi değil, biz milletimizin hizmetkarıyız. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya’daki o şarlatana Kandil’deki o terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz taş üste taş koymanın, Türkiye’yi hedefleri hayalleriyle kavuşturmanın derdindeyiz. Biz yatırımlarımızla, projelerimizle konuşuyoruz.”

TEK BİR KINAMA YOK

“Normal şartlarda sokakta yolları kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardından al gülüm ver-gülüm pazarlığına girebiliyor. Afyonkarahisarlı kardeşlerim teröre bulaşanlara oy vermez. 31 Mart günü ülkeniz ve geleceğiniz adına kritik bir karar vereceksiniz. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İyi olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, ‘zillet ittifakı’ şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Bölücü örgütün şehir kadrosundan sözde bir milletvekili benim polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti. CHP’den tek bir kınama duyulmadı.”

TERÖRİSTLERLE BERABER

“Polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. CHP FETÖ’nün desteği ile seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. CHP, dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. Onlar kimlerle kol kola girerse girsin biz şehitlerimizden ilham alarak yolumuza devam edeceğiz. Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır.”

Balıkesir’in bölünmüş yol uzunluğunu 589 kilometreye çıkarttık. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölmünün bir kısmını önümüzdeki ay açıyoruz. İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ile arasındaki mesafe kısalacak. Balıkesir’in ortasından geçen demiryolu şehir dışına alınacak. Kaz Dağları’nda UNESCO standartlarında bir jeopark kuruyoruz.”

TARIMSAL DESTEK

“2019 yılı şubat-mart ayları tarımsal destek noktasında özellikle bir rakam sizlere duyuracağım. 3 milyar 24 milyon 159 lira biz tarımsal destek vereceğiz. Tarım bakanlığı bunun çalışmasını yapıyor. Benim milletime oyun oynanırsa bilsinler ki tepelerine bineceğiz. Çadır marketleri açtık. Bu devam edecek. Vatandaşımı kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Bu işi genişleteceğiz. Patlıcan pahalıydı ama bak şimdi yüzde 50’ye indi. Domates, patates hepsi indi, daha da inecek. Biz bu oyunu bozduk. Türkiye 2023 hedefleri doğruArdı ardına hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi daha büyük mücadelelere hazırlıyoruz.”

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

“Kurumlar çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkarttılar. Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordunun ihtiyacına göre 12 aylık yedek subaylık devam edecek. İki yıllık meslek yüksekokulları mezunları için burada yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.”

6 AY MAAŞ VERİLECEK

“Lise ve altı mezunlar için, diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirilecek. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli, er, erbaş kadrolarına geçiş için müracaat edebilecekler. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek.”

KALICI HALE GELİYOR

“Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler. Askere giden gencimiz ya bedelini ödeyip vatan vazifesini kısa sürede ifa edecek, işinin başına geri dönecek ya da maaşlı olarak görevini sürdürecek. Askerlik vazifesine devam edenlerin bir kısmı da sözleşmeli olarak TSK bünyesinde uzun yıllar görev yapma imkanına ayrıca kavuşacak.”