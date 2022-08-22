İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2022 Pazartesi / 25 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1282
  • EURO
    18,1515
  • ALTIN
    1009.05
  • BIST100
    3073.04
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Burnumuzun dibinde silahlanıyorlar! New York Times: Türkiye'nin tepkisini çekiyor
Politika

Burnumuzun dibinde silahlanıyorlar! New York Times: Türkiye'nin tepkisini çekiyor

Türk kamuoyunda ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak çokça tartışılıyor fakat bu kez Amerikan basınının da dikkatini çekti. Amerikan basını, Ukrayna'daki savaş sonrası Atina ve Washington arasında güçlenen ittifakı mercek altına aldı. The New York Times gazetesi, sadece geçen yıl ABD ordusunun, limandaki mühimmatını 14 kat artırdığını yazdı. Haberde, söz konusu adımların Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisi de verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki ABD askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı.

TRT Haber22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Gazetede yer alan haberde, birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan limanın, ABD'nin Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirme adımlarıyla birlikte "merkezi bir rol" üstlendiğine dikkat çekildi.

Pentagon'un, "Rus saldırganlığını" gerekçe göstererek bölgeye muazzam seviyede silah gönderdiğine vurgu yapıldı.

Haberde, söz konusu adımların Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisi de verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki ABD askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı.

SEVKİYAT GEÇEN YIL 14 KAT ARTTI

ABD'nin Dedeağaç üzerinden taşıdığı askeri malzemenin geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 "parçaya" ulaştığı açıklandı. Bu yıl ise bu rakama halihazırda ulaşıldığı vurgulandı.

"BU ÜSLER KİME KARŞI KURULUYOR? KUSURA BAKMASINLAR BİZ BUNLARI YEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki karakollarına işaret ederek "Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Kusura bakmasınlar biz bunları yemeyiz" demişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.