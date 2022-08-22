Burnumuzun dibinde silahlanıyorlar! New York Times: Türkiye'nin tepkisini çekiyor

Gazetede yer alan haberde, birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmayan limanın, ABD'nin Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirme adımlarıyla birlikte "merkezi bir rol" üstlendiğine dikkat çekildi.

Pentagon'un, "Rus saldırganlığını" gerekçe göstererek bölgeye muazzam seviyede silah gönderdiğine vurgu yapıldı.

Haberde, söz konusu adımların Türkiye'nin tepkisini çektiği bilgisi de verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'daki ABD askeri karakollarının kime karşı kurulduğuna yönelik sorusu hatırlatıldı.

SEVKİYAT GEÇEN YIL 14 KAT ARTTI

ABD'nin Dedeağaç üzerinden taşıdığı askeri malzemenin geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 "parçaya" ulaştığı açıklandı. Bu yıl ise bu rakama halihazırda ulaşıldığı vurgulandı.

"BU ÜSLER KİME KARŞI KURULUYOR? KUSURA BAKMASINLAR BİZ BUNLARI YEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki karakollarına işaret ederek "Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Kusura bakmasınlar biz bunları yemeyiz" demişti.