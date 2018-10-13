Bürokrasinin kökü kazınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Isparta’daki General İhsan Alper Kışlası’nda düzenlenen 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Fırat’ın doğusu için operasyon sinyalini verdi ve şunları söyledi: “Bu sene Kara Kuvvetleri’nin kuruluşunun 2227’nci yılını geride bıraktık. Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Milletimizin başı ne zaman sıkışsa kadını ve erkeği ile 7’den 77’ye mücadele etmiş bir milletiz. En son 15 Temmuz’da top yekun bir mücadele ile FETÖ ihanet çetesini o gecenin karanlığına hep birlikte gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor.”

HERKES MEHMETÇİK’TİR

“İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. En üst rütbedeki komutandan, en alttaki personele kadar herkes Mehmetçik’tir. Yani küçük Muhammed’dir. Sevgili Mehmetçikler, her görev kutsaldır ancak askerlik, polislik, jandarmalık görevlerinin yeri ayrıdır.”

ÇOK BÜYÜK KAYIPTALAR

“Bu mesleklere talip olmak her babayiğidin harcı değildir. Bedelli askerlikle bu süreci geçirmeyenler çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Yığılmaları önlemek için bunları uygulamaya ihtiyaç vardır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Asker kaçakları hain görülür, diğer suçlulardan daha farklı davranışlar görürlerdi.”

ASKERİ GÜÇ ÇOK ÖNEMLİ

“Şu anda TSK’da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 gönüllü, yüzde 40 kadrolu gibi bir durum ortaya çıktı. Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşımız da profesyonelleşme adına büyük bir adım atmış oluyor. Her Türk evladının askerlik ocağından geçmesini önemli görüyorum. Profesyonellik aşamasına gelindiğinde adımlar atılacak, kararlar verilecektir. Bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa bu eğitimden geçmesi yerinde olmuştur. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize yürüyebilmek için arkanızda askeri güç olması gerekir.”

Başkan Erdoğan kursu başarıyla bitiren askerlere belgelerini verdi.

Erdoğan, askerlerin ailelerine şükranlarını sundu ve daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TSK OPERASYONLARDA GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU

“TSK darbe girişimi gibi ağır bir travma yaşamasına rağmen, ardı ardına yaptığı operasyonlarla gücünü ortaya koymuştur. Ayağa kalkamaz sananlar TSK’nın gücünü görenler hala ayağa kalkamadı. Türkiye 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor. Önümüze çıkan engeller ne olursa olsun, ya yol bulacağız, ya bir yol yapacağız ama bunları aşacağız. Çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulayanlara kaybedenin kendileri olduklarını göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Kapattıkları her kapıya 10 kapı açarak bunu yapacağız.”