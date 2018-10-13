Bürokrasinin kökü kazınacak
Başkan Erdoğan, yeni yönetim sisteminin en önemli ve öncelikli hedeflerinden biri olan ‘hızlı devlet’ anlayışıyla uyumlu, kamu hizmetlerinde bürokrasiyi ortadan kaldıracak genelgeyi yürürlüğe soktu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Isparta’daki General İhsan Alper Kışlası’nda düzenlenen 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Fırat’ın doğusu için operasyon sinyalini verdi ve şunları söyledi: “Bu sene Kara Kuvvetleri’nin kuruluşunun 2227’nci yılını geride bıraktık. Teröristlere dünyayı dar eden komandolarımız bugün de bizim gururumuzdur. En eski düzenli ordunun sahibi bir ülke olarak her genci bir potansiyel komando olarak görüyorum. Milletimizin başı ne zaman sıkışsa kadını ve erkeği ile 7’den 77’ye mücadele etmiş bir milletiz. En son 15 Temmuz’da top yekun bir mücadele ile FETÖ ihanet çetesini o gecenin karanlığına hep birlikte gömdük. Şanlı ordumuz o günden beri zaferden zafere koşuyor. Terör örgütüne tarihte görülmemiş darbeler vuruluyor.”
HERKES MEHMETÇİK’TİR
“İnşallah çok yakında, bugün brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle, Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. En üst rütbedeki komutandan, en alttaki personele kadar herkes Mehmetçik’tir. Yani küçük Muhammed’dir. Sevgili Mehmetçikler, her görev kutsaldır ancak askerlik, polislik, jandarmalık görevlerinin yeri ayrıdır.”
ÇOK BÜYÜK KAYIPTALAR
“Bu mesleklere talip olmak her babayiğidin harcı değildir. Bedelli askerlikle bu süreci geçirmeyenler çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Yığılmaları önlemek için bunları uygulamaya ihtiyaç vardır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Asker kaçakları hain görülür, diğer suçlulardan daha farklı davranışlar görürlerdi.”
ASKERİ GÜÇ ÇOK ÖNEMLİ
“Şu anda TSK’da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 gönüllü, yüzde 40 kadrolu gibi bir durum ortaya çıktı. Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşımız da profesyonelleşme adına büyük bir adım atmış oluyor. Her Türk evladının askerlik ocağından geçmesini önemli görüyorum. Profesyonellik aşamasına gelindiğinde adımlar atılacak, kararlar verilecektir. Bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa bu eğitimden geçmesi yerinde olmuştur. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize yürüyebilmek için arkanızda askeri güç olması gerekir.”
Başkan Erdoğan kursu başarıyla bitiren askerlere belgelerini verdi.
Erdoğan, askerlerin ailelerine şükranlarını sundu ve daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
TSK OPERASYONLARDA GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU
“TSK darbe girişimi gibi ağır bir travma yaşamasına rağmen, ardı ardına yaptığı operasyonlarla gücünü ortaya koymuştur. Ayağa kalkamaz sananlar TSK’nın gücünü görenler hala ayağa kalkamadı. Türkiye 2023 hedeflerine yürümeye devam ediyor. Önümüze çıkan engeller ne olursa olsun, ya yol bulacağız, ya bir yol yapacağız ama bunları aşacağız. Çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulayanlara kaybedenin kendileri olduklarını göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Kapattıkları her kapıya 10 kapı açarak bunu yapacağız.”
DAHA İLERİ İÇİN ÇALIŞTIK
“Gerçekten sıkıntı çektiğimiz, arkamıza bakınca acı çektiğimiz dönemler yaşamadık mı, yaşadık. Ama bunun kader olarak kabullenmedik. Daha ileriye gitmek için çalıştık, daha çok çabaladık. Türkiye’nin büyüme hamleleri tuzaklarla yavaşlatılmaya çalışılsa da bu hedeflerden vazgeçmedik. Bugün ülkemiz dost, düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabul ediliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin artan itibarımıza şahit olabilirsiniz. Son zamanlarda bir takım spekülatif ataklara maruz kalsak da dünyada en büyük 13’üncü, kişi başı gelirde 17’nci olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık. Olumlu neticeleri de görmeye başladık.”
HENDEKLERİ BİZ AÇTIK, GELİN DEFİN İŞLERİNİ SİZ YAPIN DİYORLAR
Başkan Erdoğan Isparta’da toplu açılış töreninde halka hitap etti. Bölücü terör örgütünün tarihin en büyük hezimetini yaşadığını ifade eden Erdoğan, “Şimdi de Münbiç’te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir ‘Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.’ Oraya da girilecek. Bize söz verdiler, ‘90 günde burayı terk edeceğiz’ dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak. Muhtarlara sesleniyorum, bu vatan topraklarını satacak olursanız bu millet size hakkını helal etmez bizde size bunun hesabını sorarız” dedi.
BİR DESTANA İMZA ATTIK
Bir dönem karanlık suikastlerle milletimizi karanlıklara sürüklemeye kalktıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Hukuk koluyla darbeye kalkıştılar. Eli kanlı örgütleri üstümüze saldılar. Bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemize kast ettiler, bunu da püskürttük. 15 Temmuz gecesi sizlerle beraber bunların ağababalarına hayatlarının dersini verdik. Isparta’da 100 kilo altın, 5 milyon para bulundu. Bunlar Isparta’ya da böyle girmişler. Altın ve parayı güvenlik güçlerimiz buldu ve el koydu.”
TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Her yolu deneyerek başaramayanlar bizi ekonomi üzerinden sınamaya kalktığını vurgulayan Başkan Erdoğan, “ Başarılı olamadılar. Aldığımız tedbirlerle iyileşmeyi hızlandırdık. Açıkları kapatıyor, reel sektörde çarkları hızlandıracak adımlar atıyoruz. Kalkınmadan, istihdamdan taviz vermediğimiz gibi, tasarruf ve bütçe disiplininden de taviz vermeyeceğiz. Ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.
ÖLÜLERİ BİLE REHİN ALDILAR
Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat, Ispartalı onu iyi tanır. Eline almış bir paçavra, Meclis’te konuşuyor. Gazi’deki bir hastaneye kağıt gitmiş, ameliyat yapılmayacak. Bunu duydunuz mu, gördünüz mü? Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben SSK’nın başında olduğu zamandan tanırım. Nasıl çökerttiğini iyi bilirim” diye konuştu.
YARGI BAĞIMSIZLIĞINI YAŞAYARAK ÖĞRENDİM
Başkan Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi’nin akşam yemeğine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “Yüksek mahkemeler zirvesinde üzerinde en çok durulacak hususlardan bir tanesi de hiç şüphesiz yargı bağımsızlığıdır. Karşınızda okul kitaplarında yer alan şiiri okuduğu için hapse mahkum edilmiş ve demir parmaklıklar arkasına girmiş birisi olarak duruyorum. Yargı bağımsızlığının önemini bizzat yaşayarak öğrendim. Göreve gelir gelmez adalet teşkilatının fiziki alt yapasının gelişmesi ve insan kaynağının artırılması ve mevzuatını yenilenmesine kadar bir dizi reformu hareket geçirdik. Temel kanunların tamamını günün şartlarına göre yeniledik” dedi.
SEN BİTTİN, TÜKENDİN!
Başkan Erdoğan, “Bay Kemal, hastanelerde tedaviler, ameliyatlar durdu mu gel de Isparta’nın şehir hastanesine bak. Yalan olur da böylesi olur mu. Bu nasıl vicdansızlıktır. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz yerden bizi vurmaya kalkıyorsun. Sen bittin, tükendin sen. Sana Mart 2019’da öyle bir ders verilecek ki belini doğrultamayacaksın. Ameliyatlar yasaklanmış, şu yalana bak ya” dedi.
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