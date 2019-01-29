Burslar örgüte gitmiş

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan Kamil Aksoy hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Aksoy’un 28 Ağustos 2012-22 Temmuz 2015 tarihleri arasında Kayseri’de Pınarbaşı Kaymakamlığı, 23 Temmuz 2015-5 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzurum’da Karayazı Kaymakamlığı ve 5 Eylül 2017’den sonra da açığa alınana kadar Ağrı vali yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtildi.

Aksoy’un, Pınarbaşı Kaymakamlığı yaparken Pınarbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçede faaliyet gösteren FETÖ/PDY ile bağlantılı kurum ve kuruluşlara maddi kaynak aktardığı iddiasına değinilen gerekçeli kararda bu konuda çok sayıda tanık beyanına yer verildi.

DERSHANE YARDIMI

Tanık M.Y. beyanında, o dönem kaymakamlık tarafından çocuklara dershane yardımı yapılacağının duyurulduğunu aktardı. Dilekçe ile kaymakamlığa başvurduğunu anlatan M.Y, şunları kaydetti: “Kaymakamlıktan aradılar ve paranın yattığını söylediler. Kendisini dershane görevlisi diye tanıtan biriyle bankadan parayı çekmeye gittik. Parayı çekip bu şahsa verdim, parayı hiç görmedim.Parayı dershaneye yatıracağını söylediler ve kaydı gerçekleştirdiler.”

Tanık M.M. “Kaymakamlıktan yanımıza birini verdiler, onlarla gidip parayı çektik ancak orada parayı bizden aldılar” ifadesini kullandı.