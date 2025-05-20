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Politika

Bütçe yalanına AK Parti'den sert tepki... ''Kime emanetsin İstanbul?''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “560 milyar TL'lik bütçe” iddiasına İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sert tepki gösterdi. AK Partili Türkyılmaz, 'Kime emanetsin İstanbul? Bütçesini bilmeyen bir Başkan mı, yoksa bütçesini gizlemeye çalışan bir Başkan mı?' ifadelerini kullandı. Türkyılmaz ayrıca İBB'nin toplam 6 yıllık yönetim bütçesinin ise 2 trilyon liraya yaklaştığına dikkat çekti.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
Bütçe yalanına AK Parti'den sert tepki... ''Kime emanetsin İstanbul?''
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin 560 milyar TL bile olmadığını iddia etti.

"YA BÜTÇESİNİ BİLMİYOR YA DA GİZLİYOR"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin sadece 2025 yılı bütçesinin 880 milyar TL olduğunu belirterek, "Bütçesini bilmeyen bir Başkan mı, yoksa bütçesini gizlemeye çalışan bir Başkan mı?" sorusunu sordu.

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB'nin toplam 6 yıllık yönetim dönemi bütçesinin 2 trilyon liraya yaklaştığını ifade ederek, "Kime emanetsin İstanbul?" ifadelerini kullandı.

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