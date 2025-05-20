İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin 560 milyar TL bile olmadığını iddia etti.

"YA BÜTÇESİNİ BİLMİYOR YA DA GİZLİYOR"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin sadece 2025 yılı bütçesinin 880 milyar TL olduğunu belirterek, "Bütçesini bilmeyen bir Başkan mı, yoksa bütçesini gizlemeye çalışan bir Başkan mı?" sorusunu sordu.

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İBB'nin toplam 6 yıllık yönetim dönemi bütçesinin 2 trilyon liraya yaklaştığını ifade ederek, "Kime emanetsin İstanbul?" ifadelerini kullandı.