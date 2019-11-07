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''Bütün ülkeler elini taşın altına koymalı''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Mülteci meselesi, insanlık meselesidir. Uluslararası hukuk içerisinde bütün ülkelerin elini taşın altına koyması lazım” dedi.

  • STAR ANKARA
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Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın açılışına katılan Yılmaz, insani yardım konusunda Türkiye’nin dünyada liderlik yapan bir ülke olduğunu belirtti.

İNSANLIK SINAVI

Yılmaz, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde nerede mazlum varsa elinden gelen yardımı yaptığına işaret ederek, “Biz milletimiz, devletimiz ve sivil toplumumuzla tarihi bir imtihanı çok başarıyla yerine getirdik. Mülteci meselesi insanlık meselesidir. Uluslararası hukuk içerisinde bütün ülkelerin ellerini taşın altına koymaları lazım” diye konuştu. Yılmaz, “Avrupa başta olmak üzere uluslararası toplumun iyi imtihan verdiğini söyleyemeyiz. Bir taraftan çok büyük sözler söyleyip sahaya gelince de yapmadıklarını görüyoruz. Bu da bütün insanlığın gözü önünde cereyan ediyor” dedi.

Uluslararası İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kaplan, “Bana uzanacak el yok mu?” diyen herkese yardım edeceklerini belirtti. 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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