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Politika

Büyük Filistin Mitingi için seferler ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın yapılacak 'Büyük Filistin Mitingi' nedeniyle Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Ankara'daki Başkentray ve İzmir'de de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.

27 Ekim 2023 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Büyük Filistin Mitingi için seferler ücretsiz olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cumartesi günü yapılacak Büyük Filistin Mitingi için açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak.

Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek."

  • Abdulkadir Uraloğlu
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