Büyük gün! İşte zafere giden yol: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıkıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi millet kurdu, biz sadece tabelayı astık diyordu yola çıkarken. İlk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu.

"Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi işte bu sözlerle başladı.

Girilen tüm seçimlerden zaferle çıkıldı. İktidarda 20 yıl geride kaldı.

Erdoğan'ın gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında da takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu.

AK Parti 3 kez oylarını artırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu.

20 yılda; 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı.

Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi.

2014 YILINDA BİR İLK KEZ CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇTİ

2007'deki referandumla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından cumhurbaşkanını ilk kez Meclis değil halk seçti. Erdoğan, milletin oyları ile 10 Ağustos 2014'te Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, 2014'teki seçimleri kazanarak tarihe geçti. Devletin zirvesinde de 8'inci yılını geride bıraktı. Ak parti de 20 yıllık iktidarında demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi.

E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

AK Parti iktidarında dev yatırımlara imza atıldı. Köprüler, yollar, şehir hastaneleri yapıldı, modern havaalanları inşa edildi. Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı.

Hedef Cumhuriyetin 100'üncü yılında da sandıktan yeniden zaferle çıkmak

Türkiye, uluslararası alanda diplomaside sözü geçen ülke konumuna yükseldi. Mazlum coğrafyalardaki halkların hakları uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu.

AK Parti'de şimdi tüm hazırlıklar 2023 seçimleri için. Hedef, Cumhuriyetin 100'üncü yılında da sandıktan yeniden zaferle çıkmak.