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Politika

Büyük hezimetin yankıları sürüyor: HDP'li Buldan ve Sancar aday olmayacak

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. Buldan ve Sancar yaptıkları mitinglerde sık sık tutuklu bulunan teröristler için özgürlük vaatlerinde bulunmuştu.

AA4 Haziran 2023 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Büyük hezimetin yankıları sürüyor: HDP'li Buldan ve Sancar aday olmayacak
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HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ve Sancar, katıldıkları bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarının HDP açısından bir yenilgi olmadığını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Buldan, kampanya sürecini iyi yönetemediklerine, HDP fikriyatını bütün kesimlere ulaştıramadıklarına dikkati çekti.

Seçimin hemen ardından partiyi kongreye götüreceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Buldan, "Kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşa devretmekten mutluluk duyacağım. Karar alma sürecinde de yer almayacağımı söylemek isterim. Halkımıza hesap vereceğiz, kadınlara hesap vereceğiz, oy verenlere hesap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar da seçimlerde hedefledikleri oy oranına ulaşamadıklarını, bu kapsamda kendilerini başarısız saydıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ben de kongrede eş genel başkanlık görevini bırakacağım. Kongre süreci başlamıştır. Eleştiri, özeleştiri, muhasebe sürecinin yürümesi için bütün kurulların önünü açmak istiyoruz. Partiyi eş genel başkanlar kilitlesin istemiyoruz. Partiyi daha güçlü bir noktaya getirmek için kongrede görevi bırakacağımı net olarak ifade ediyorum. Amaç partiyi daha ileri bir noktaya götürmektir."

  • terör örgütü pkk
  • 7li koalisyon

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