Büyük ihanet, Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde durduruldu

15 Temmuz gecesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum" şeklindeki açıklaması ve Marmaris'ten ailesiyle birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na geçerek vatandaşlarla buluşması darbe girişiminin kırılmasında en büyük etken oldu.

VATANDAŞLAR KENDİSİNİ TEMSİL EDEN İRADEYE DESTEK OLDU

1960, 1971, 1980 ve 1997'de gerçekleşen darbe ve darbe girişimlerine sessiz kalan vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendisini temsil eden sivil siyasete sahip çıktı ve FETÖ'nün işgal girişimini çıplak elleriyle durdurdu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa vatandaşlar kendisini temsil eden iradeye destek oldu.

15 Temmuz darbe girişiminde asıl hedef Başkan Erdoğan'dı. Erdoğan teslim alındığında ya da şehit edildiğinde darbenin başarılı olacağını hedeflediler. Erdoğan, vatandaşları darbecilere karşı sokağa çağırmasının ardından harekete geçti ve Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na geçmek için girişimde bulundu.

O dönem İstanbul Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı aradı ve İstanbul'da yaşananları sordu. Erdoğan, Mustafa Çalışkan'ın, "Şu an bize ateş ediliyor" şeklindeki, açıklaması üzerine "Siz de onlara ateş edeceksiniz" diye emir verdi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın da durumunu sordu, işgal altında olduğunu öğrenince İstanbul Havalimanı'ndaki kulenin kurtarılmasını istedi. Mustafa Çalışkan, Havalimanı Şube Müdürü Emre Erdoğan ve Özel Harekât Müdürü Kadri Gençkaya'yı aradı ve "Ölün, öldürün ama kuleyi çok hızlı bir şekilde alın" emrini verdi. Kule 15 dakika içinde FETÖ'cülerden temizlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu peşinen söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da 251 kişi şehit oldu, 2 bin 186 kişi de yaralandı. Ancak FETÖ'nün darbe girişimi Başkan Erdoğan'ın liderliğinde durduruldu. Vatandaşlar, kendisini temsil eden sivil iradenin devamı için darbecilerin karşısına çıktı ve ülkenin işgaline izin vermedi.