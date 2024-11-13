AK Parti'li Erkan Kandemir, yazılı açıklama ile AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne geniş bir ortak akıl süreciyle hazırlandıklarını belirtti. Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, gönül ve akıl birliğini pekiştirdiğini vurgulayan Kandemir, kongre sürecinin yoğun bir katılımla devam ettiğini ve ilçe kongrelerini tamamlayan illerde Ortak Akıl Toplantıları yapıldığını ifade etti.

'YAZILI OLARAK DA GÖRÜŞLERİ TOPLUYORUZ'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AK Parti bir ortak akıl hareketidir' yaklaşımının gereği olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kandemir, "Bu doğrultuda, tüm teşkilatımızın görüş ve düşüncelerine başvurduğumuz buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece sözlü değil, yazılı olarak da görüşlerini topluyoruz. Delegelerimizin doldurduğu Ortak Akıl Katılım Formlarını genel merkezimizde toplayarak, bunları hazırladığımız yazılıma aktarıyoruz ve ardından analiz ediyoruz. Bu sayede, teşkilatımızın AK Parti politikalarına doğrudan katkı sağlayacağı bir süreci yürütüyoruz" dedi.

'PARTİMİZİN YOL HARİTASINA KATKI SAĞLANACAK'

Kandemir, ilçe ve il delegeleri ile yapılan Ortak Akıl Toplantıları ve saha araştırmaları sonuçlarının, AK Parti 8'inci Olağan Kongresi Arama Konferansı'nda birleştirileceğini açıkladı. Kandemir, "Bu konferansta, teşkilatımızın oluşturduğu ortak akılla, partimizin 'Türkiye Yüzyılı'ndaki yol haritasına katkı sağlanacak. Sonuçları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağız. Bu süreç, AK Parti'nin ortak akıl hareketi olarak güçlenmesini ve milletimizle bağını daha da derinleştirmesine vesile olacak, partimizin yoluna daha kararlı ve sağlam adımlarla devam etmesini mümkün kılacaktır" dedi. (DHA)