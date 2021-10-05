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Politika

Büyük rezalet! CHP'li vekil kadın danışmanı tokatladı

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yardım isteyen kadına yönelik söylediği sözlerle rezalete imza atan CHP yine bir kadın istismarı ile gündeme geldi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanını dövdüğü öne sürüldü. Mağdur kadının ise Hüseyin Yıldız'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yeni Şafak5 Ekim 2021 Salı 13:13 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 14:07
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İstanbul Sözleşmesini savunan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın TBMM'de birlikte çalıştığı kadın çalışanını dövdüğü ortaya çıktı.

CHP'de art arda yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, TBMM'de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğü öne sürüldü. Mağdur kadının Hüseyin Yıldız'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

ODADA TARTIŞTI, İDDİALARI REDDETTİ

Telefonla ulaşılan Yıldız, iddiaları reddetti. Yıldız, danışmanı ile Aydın'dan gelen bir partilinin odada tartıştığını, kendisinin de onları yüksek sesle uyardığını söyledi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ SAVUNMUŞ

Öte yandan kadın çalışanını tokatlayan CHP Aydın Milletvekili Yıldız'ın, temmuz ayında yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi lehine onlarca paylaşım yaptığı tespit edildi.

Taciz, tecavüz skandalları karşısında sessiz kalan CHP Genel Merkezi'nin kadın danışmanına şiddet uygulayan Hüseyin Yıldız hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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