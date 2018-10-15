Büyük temizlik

Türkiye terörle her sahada ve koşulda etkin mücadele ederken terörle ilişkili belediye başkanlarından sonra şimdi de muhtarları görevden aldı. Kayyum belediyeler terörle anılan bölgelere hizmet ve huzur getirdi. Vatandaşa hizmet yerine teröre bulaşan muhtarlarla ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı. “İdari işlemlerin tekemmülü ve hâlihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak” denilen açıklamada Bakanlık, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtarı görevden uzaklaştırdı.

635 KORUCU GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan terörle mücadele kapsamında geçen hafta terör örgütleri ve insan kaçakçılarıyla bağlantılarının belirlendiği iddiasıyla 635 güvenlik korucusunu (köy korucusu) İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.