Büyük zaferin 99. yıl dönümü... Başkan Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:11 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:35

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünde başkentte kutlamalar Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de devlet erkanıyla birlikte Aslanlı Yol'da yürüdü.

Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir tören alanındaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan TSK'nın caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhur ile cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir, ruhun şad olsun.