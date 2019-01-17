'Büyükçekmece İstanbul’un en güzel ilçesi olacak' 

Büyükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uysal’a AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetimi ve Büyükçekmeceliler de eşlik etti. Programda bir konuşma yapan Uysal, “31 Mart akşamı Büyükçekmece Belediyesi Ak Parti’ye geçecek ve Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız” dedi. Büyükçekmece Belediyesi’ni alacaklarını vurgulayan Mevlüt Uysal, “Gelin hep beraber şu anda görevde olan yeni teşkilatımız ve geçmişte görev alan sizler, şu anın enerjisi, geçmişin tecrübesi birleştirip 31 Mart akşamı bu son değişikliği yapalım. Sayın Başkanımız bana Büyükçekmece’de git ve orada neticeyi değiştir diyorsa iki sebebi var. Birincisi şahsıma güveni var ama ondan daha fazla sizlere güveni var. ‘Bugüne kadar iyi çalıştılar, sende git ki neticeyi al’ dedi. İnşallah diyoruz ki 31 Mart’ta bu neticeyi değiştireceğiz“ diye konuştu.