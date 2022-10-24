Büyükelçi Hovari: Türkiye, önemli bir ülke

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Avrupa Temsilcilik Ofisi İcra Direktörü Büyükelçi Janos Hovari, Macaristan ile TDT üyesi ülkeler arasında çok iyi bir iş birliğinin olduğunu ve bunun gelecekte daha da güçleneceğini söyledi.

TDT Avrupa Temsilcilik Ofisi İcra Direktörlüğü görevini yürüten Büyükelçi Hovari, TDT ile Macaristan ilişkileri ve temsilciliğin çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan Başbakanı'nın, TDT Zirvesi'ne ilk kez 2018'de davet edildiğini belirten Hovari, Macaristan'ın gözlemci üye olması fikrinin de ilk defa bu zirvede gündeme geldiğini söyledi.

Hovari, "Macaristan Başbakanı, bu daveti (gözlemci üyelik) onore edici olarak gördü ve memnuniyetle kabul etti. Başbakan, Budapeşte'de tüm üye ülkelerin diplomatlarının yer alacağı Avrupa Temsilcilik Ofisi'nin açılacağı ve bu çok önemli uluslararası iş birliğinde Macaristan'ın aktif bir şekilde yer alacağı sözünü verdi. Macaristan, verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Temsilcilik Ofisi, 2019'dan beri Budapeşte'de çok güzel bir binada faaliyet gösteriyor." dedi.

Tüm üye ülkelerden diplomatların Budapeşte'deki Avrupa Temsilcilik Ofisi'nde görev yaptığını aktaran Hovari, üye ülke diplomatlarının, Macar diplomasisinin, iş ve kültür dünyasının, Türk dünyasını tanıması konusunda çok yardımcı olduğunu belirtti.

- SON DÖNEMDE MACARİSTAN VE TÜRK DÜNYASI BİRBİRİNE ÇOK YAKINLAŞTI

TDT üyeleri arasındaki iş birliğinin her geçen gün güçlendiğini, gözlemci ülke olarak Macaristan'ın da üye ülkelerle çok iyi iş birliğine sahip bulunduğunu vurgulayan Hovari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 4 yılda Macaristan ve Türk dünyası ilişkilerinde birçok konuda gelişme oldu. Kovid-19'a rağmen birbirimize çok daha fazla yakınlaştık. Kovid-19 döneminde inanılmaz bir iş birliği oluştu. Hiç kimse Kovid-19 salgını gibi bir durum beklemediği için bizim de tekstil stokumuz yoktu. Macaristan olarak ihtiyaç duyduğumuz maskeyi Türk dünyasından aldık. Yanlış hatırlamıyorsam ilk olarak Özbekistan'dan aldık, daha sonra ise Türkiye, maske için gerekli tekstili yolladı. Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan ve Kırgızistan'dan da yardım aldık. Biz de yeteri kadar Kovid-19 aşısı temin ettikten sonra kendilerine aşı yolladık."

Hovari, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkesinin ihtiyaç duyduğu bazı malzemeleri Çin'den getirmeye çalıştığı dönemde kapanmalara rağmen Kazakistan yönetiminin Macaristan'a malzeme taşıyan kargo uçaklarına sağladığı kolaylıktan dolayı müteşekkir olduğunu söyledi.

Kovid-19 döneminde alınan tedbirler nedeniyle Temsilcilik Ofisi'nde uzun süre program yapılamadığını anlatan Hovari, salgın sonrası dönemde Orta Asya ülkelerinin 30'uncu bağımsızlık yıl dönümü etkinlikleri başta olmak üzere çok önemli programlar düzenlediklerini ifade etti.

Uluslararası platformlarda düzenlenen etkinliklerde de yer aldıklarını kaydeden Hovari, bu kapsamda Bursa'nın "2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla 5 Eylül'de Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlenen programa Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile katıldığını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine yakın zamanda ilk defa Karabağ'ı da ziyaret etme imkanı bulduğunu belirten Hovari, Ağdam ve Şuşa'yı gezdiğini, oradaki çalışmaların gece gündüz demeden sürdüğünü ve bundan çok etkilendiğini dile getirdi.

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın önemli doğal gaz ve petrol kaynaklarına ve dünya ekonomisinde önemli bir role sahip olduğuna, Türkiye'nin de coğrafi olarak önemli bir konumda bulunduğuna işaret eden Hovari, "Türkiye, ayrıca Karadeniz ve Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı önemli bir ülke. Enerji olayı, tüm bölge ülkelerini ve Orta Avrupa'yı ilgilendiriyor çünkü biz, Türkiye üzerinden Azerbaycan ve Rus gazına ulaşabiliyoruz. Bunların yapımı ve geliştirilmesi çok önemli bir görev." dedi.

Hovari, ayrıca 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nin büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.