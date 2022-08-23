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Politika

Büyükelçi Neziroğlu: Sudan, Türkiye'nin Afrika'daki stratejik ortağıdır

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ı, Türkiye'nin Afrika'daki stratejik ortağı olarak nitelendirerek, Sudan'da güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını umduğunu kaydetti.

AA23 Ağustos 2022 Salı 21:21 - Güncelleme:
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Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Neziroğlu, görevinin sona ermesi münasebetiyle Egemenlik Konseyi Üyesi Korgeneral Şemseddin Kebbaşi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki ofisinde görüştü.

Kebbaşi, görüşmede, Türkiye'nin Sudan için en önemli ülkelerden biri olduğunu, geçmiş yıllara nazaran ikili ilişkilerde önemli gelişmeler olduğunu, ancak Sudan'daki siyasi durum ve Kovid-19'un kısmen süreci yavaşlattığını belirtti.

Savunma ve tarım başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile mevcut anlaşmaların canlandırılması için gerekli çabanın gösterileceğini aktaran Kebbaşi, Sudan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği desek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Egemenlik Konseyi Üyesi Kebbaşi, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ve sevginin temellerini sağlamlaştırmadaki rolünden dolayı Türkiye büyükelçisine teşekkürlerini ve takdirini ifade etti.

Sudan'da görev yaptığı süre boyunca şahsına gösterilen yakın ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükelçi Neziroğlu ise siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda Türkiye ile artan çabalar ve iş birliği için Sudan hükümetine ve halkına teşekkürlerini iletti.

Sudan'ı, Türkiye'nin Afrika'daki stratejik ortağı olarak nitelendiren Neziroğlu, Sudan'da güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını umduğunu, Sudan'ın mevcut krizin üstesinden geleceğinden emin olduğunu vurguladı.

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