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Politika

Büyükelçiler güven mektuplarını sundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçileri kabul etti. Hindistan, Pakistan ve Zambiya'nın büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 19:50 - Güncelleme:
Büyükelçiler güven mektuplarını sundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'yi kabul etti.

BÜYÜKELÇİ PAUL GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Paul, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Paul'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

YOUSAF JUNAİD'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Junaid, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Junaid'in oğulları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

MAİPAMBE SİKAZWE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sikazwe, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sikazwe'nin eşi ve çocukları ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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