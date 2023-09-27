Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Dumont, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dumont'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan daha sonra Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'i kabul etti.

Gaarder, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Gaarder'in, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Mısır Büyükelçisi Amr El Hamamy, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. El Hamamy'in ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Suudi Arabistan Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Fahad Bin Assaad Bin A. Abualnasr'ın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.