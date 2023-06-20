Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang ve Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

POLONYA BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

PERU BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Diaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

IRAK'IN BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBU



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al-Lachmawi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Al-Lachmawi'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.