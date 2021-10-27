AA 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:31

Kandaş, Türkiye-Güney Afrika ilişkilerine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Güney Afrika'nın, Türkiye'nin Sahra Altı bölgesine açılan kapısı konumunda olduğunu belirten Kandaş, "Dolayısıyla Güney Afrika, Türkiye'nin Afrika politikalarında başat bir öneme sahip." dedi.

Kandaş, ülkenin Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) içindeki lider rolüne dikkati çekerek "Güney Afrika'nın bu rolü göz önüne alındığında, ülkeyle olan ticaret ve yatırım ilişkilerimiz büyük önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

- İkili ticari ilişkiler

Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ikili ticarette, Türkiye aleyhine bir ticaret açığı olduğuna değinen Kandaş, iki ülke arasındaki ticaret rakamlarını yukarı çekerek bu dengesizliği düzeltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kandaş, iki ülke arasında henüz bir serbest ticaret anlaşması bulunmadığını da hatırlatarak Büyükelçilik olarak Türk ve Güney Afrikalı şirketler arasındaki ilişkileri geliştirmek suretiyle ikili ticaret hacmini geliştirmeyi planladıklarını belirtti.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticari ilişkilerin rekabetten ziyade tamamlayıcılık özelliği taşıması gerektiğini vurgulayan Kandaş, "Örneğin Güney Afrika'da tekstil sektörünün önemli donanım ihtiyacı var. Bu açıdan gelişmiş Türk tekstil sektörü bölgeye destek olabilir. Bu tür adımlar ilişkilerimize katkı sağlayabilir." diye konuştu.

Büyükelçi Kandaş, iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine de değinerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi dönemde karşılıklı turist sayılarındaki artışa dikkati çekti.

Kovid-19 sonrası dönemde karşılıklı turizm faaliyetlerinde tekrar artış beklediklerini kaydeden Kandaş, "Bunun için Türk ve Güney Afrikalı turistler için bu alanda ilgiyi artırmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kandaş, ülke televizyonlarında yayımlanan Türk dizilerinin, Güney Afrikalıların Türkiye'ye ilgisini önemli ölçüde artırdığını ve bu durumun turizme büyük fayda sağladığını belirtti.

- "Her şey siyasi ve ekonomik ilişkilerden ibaret değil"

Türk kamuoyunun Afrika'ya daha fazla ilgi göstermesinin gerekliliğine vurgu yapan Kandaş, bunun için Türk basınına önemli bir görev düştüğünü söyledi.

Kandaş, Güney Afrika'nın sosyolojik ve kültürel açıdan çok ilginç bir ülke olduğunu anlatarak "Bildiğim kadarıyla dünyada 11 farklı resmi dilin konuşulduğu başka ülke yok." dedi.

Kendisinin de ülkede en yaygın konuşulan dillerden Zulu dilini öğrenmek için ders almayı planladığını belirten Kandaş, "Her şey siyasi ve ekonomik ilişkilerden ibaret değil. Topluma da nüfuz edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "Güney Afrika Türkiye'nin güvenlik konusundaki ciddi birikiminden yararlanabilir"

Kandaş, Güney Afrika'daki asayiş problemine ilişkin ise yüksek suç oranlarının toplumun her kesimini tedirgin eden bir mesele olduğunu belirtti.

Güney Afrika makamlarının bu sorunu çözmek için çok çeşitli projeler üzerinde çalıştığını gözlemlediklerini ifade eden Kandaş, şunları kaydetti:

"Güvenlik alanı, Güney Afrika'nın Türkiye ile çok güzel iş birlikleri geliştirebileceği alanlardan biri. Emniyet teşkilatlarımız arasında ikili anlaşmalar da mevcut. Güney Afrika, Türkiye'nin güvenlik konusundaki ciddi birikiminden yararlanabilir."